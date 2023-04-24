В інтернеті показали унікальні вантажівки Київського мотозаводу (фото)

Київський мотозавод займався розробкою легких та недорогих вантажних автомобілів. Їх обладнували мотоциклетними двигунами, а кабіну виготовляли із склопластику.

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Київський мотозавод відомий своєю дво- та триколісною технікою, проте не всі знають, що там намагалися випускати й автомобілі. У 50-х та 60-х роках там створили одразу кілька легких вантажівок. Про це пише Авто24.

Перша київська вантажівка КМЗ-1 з'явилася 1959 року

Вантажні авто Київського мотозаводу почали проектувати наприкінці 50-х. Перший прототип КМЗ-1 з'явився 1959 року. Він отримав хребтову раму, двомісну склопластикову кабіну та кузов, розрахований на 500 кг вантажу.

КМЗ-1 був розрахований на 500 кг вантажу

Опозитний двоциліндровий двигун на 26 к. с. запозичили у мотоцикла К-750 та встановили за кабіною. Ця ж модель стала донором коробки передач, але їй додали задній хід. Максимальна швидкість становила 60 км/год.

КМЗ-3 1960 року Фургон КМЗ-4

У 1960 році з'явився досконаліший КМЗ-3 з переднім розташуванням двигуна. Частину агрегатів для нього запозичили у "горбатого" ЗАЗ-965. Мотор залишився тим самим, але максимальна швидкість сягала 80 км/год.

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Всього випустили три КМЗ-3, а через рік на його основі створили фургон КМЗ-4. Крім того, в 1962 році з'явилася армійська версія КМЗ-5 з відкритою кабіною без дверей і з брезентовим дахом, що складається.

Військова вантажівка КМЗ-5

До серії автомобілі КМЗ так і не пішли. Жоден із прототипів не зберігся до наших днів.

Раніше Фокус розповідав про мотоцикли київського заводу із роторними двигунами.

Також ми писали про маловідому вантажівку ЗАЗ з переднім розташуванням двигуна.