В интернете показали уникальные грузовики Киевского мотозавода (фото)

Киевский мотозавод занимался разработкой легких и недорогих грузових автомобилей. Их оснащали мотоциклетными двигателями, а кабину изготовляли из стеклопластика.

Related video

Киевский мотозавод известен своей двух- и треколесной техникой, однако не все знают, что там пытались выпускать и автомобили. В 50-х и 60-х годах там создали сразу несколько легких грузовиков. Об этом пишет Авто24.

Первый киевский грузовик КМЗ-1 появился в 1959 году

Грузовые авто Киевского мотозавода начали проектировать в конце 50-х. Первый прототип КМЗ-1 появился в 1959 году. Он получил хребтовую раму, двухместную стеклопластиковую кабину и кузов, рассчитанный на 500 кг груза.

КМЗ-1 был рассчитан на 500 кг груза

Оппозитный двухцилиндровый мотор на 26 л. с. позаимствовали у мотоцикла К-750 и установили за кабиной. Эта модель стала донором и коробки передач, но ей добавили задний ход. Максимальная скорость составила 60 км/ч.

КМЗ-3 1960 года Фургон КМЗ-4

В 1960 году появился более совершенный КМЗ-3 с передним расположением двигателя. Часть агрегатов для него позаимствовали у "горбатого" ЗАЗ-965. Мотор остался прежним, но аксимальная скорость достигла 80 км/ч.

Важно

От ЛАЗ до Lanos: самые редкие и неизвестные украинские электромобили (фото)

Всего выпустили три КМЗ-3, а год спустя на его основе создали фургон КМЗ-4. Кроме того, в 1962 году появилась армейская версия КМЗ-5 с открытой кабиной без дверей и со складывающейся брезентовой крышей.

Военный грузовик КМЗ-5

В серию автомобили КМЗ так и не пошли. Ни один из прототипов не сохранился до наших дней.

Ранее Фокус рассказывал про мотоциклы киевского завода с роторными двигателями.

Также мы писали про малоизвестный грузовик ЗАЗ с передним расположением мотора.