От ЛАЗ до Lanos: самые редкие и неизвестные украинские электромобили (фото)

Украинские конструкторы создали ряд интересных электромобилей, о которых мало кто знает. В свое время разработкой электрических моделей занимались ЗАЗ, ЛАЗ и даже Институт электросварки имени Е. О. Патона.

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Электромобили в Украине стали трендовыми в последние несколько лет, но мало кто знает, что их у нас создают с 1935 года. Украинские мастера спроектировали передовые и инновационные для своего времени электрокары, однако большинство из них не стали серийными. Фокус выбрал самые интересные и неизвестные украинские электромобили.

Электромобиль ЛАЗ

ЛАЗ-750 выпустили ограниченной серией Фото: yandex

Электромобиль ЛАЗ-750 спроектировали еще в 1947 году. Фургон оснастили мотором мощностью 4 л. с.: он разгонялся до 30 км/ч и мог перевозить до 500 кг груза. Запас хода составлял 50-60 км. ЛАЗ-750 – единственный украинский электромобиль, который поступил в производство. Выпустили 20 фургонов, которые использовали для перевозки почты. Позже появилась 8-сильная версия с запасом хода до 160 км, однако развитие проекта прекратили.

Электрический "Запорожец"

Электромобиль "Запорожец"

Электромобиль ЗАЗ в нынешнем году празднует свое 50-летие. Вместо стандартного 1,2-литрового двигателя "Запорожец" получил 5,4-сильный электромотор и свинцовые батареи. Он развивал 60 км/ч и мог проехать 100 км без подзарядки.

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"Таврия-Электро" для Европы

В Запорожье продолжили развитие электрокаров и в начале 90-х такая версия появилась у "Таврии". Поначалу электромобиль ЗАЗ-1102 получил 16-сильный мотор и развивал 80 км/ч, а его запас хода составлял 80 км. Позже появились версии на 25-35 л. с. с более емкими батареями: они могли достичь 90-100 км/ч и проехать 130-140 км. Электромобиль "Таврия" планировали продавать в Европе и именно там нашли один из экземпляров модели. К слову, недавно в Украине начали под заказ переделывать ЗАЗ "Таврия" и "Славута" в электрокары.

Электрокар с мотором от МиГ-29

Украинский электромобиль "Киев-1103" создали в начале 90-х. Это совместный проект НПЦ "Информатика" и Института электросварки имени Е. О. Патона. В качестве мотора использовали электростартер от истребителя МиГ-29 – его мощность составляла 25 л. с. В Израиле для электрокара создали батарею, позволявшую проехать 200 км без подзарядки.

Как и "Таврию-Электро", "Киев-1103" планировали продавать в Европе и даже смогли договориться о кредите на производство от Deutsche Bank. Однако банк потребовал гарантии от правительства, а Кабмин их не предоставил, поэтому проект закрыли.

Электрический Lanos

ЗАЗ "Ланос-Электро" Фото: autocentre.ua

В Запорожье продолжили разработку электрокаров и в XXI веке и 2010 году на Столичном автошоу презентовали электромобиль ЗАЗ "Ланос". Пикап оснастили мотором на 20,5 л. с. (15 кВт) и свинцовыми батареями, позволявшими проехать 120 км без подзарядки. Однако в серию авто не пошло, ведь его себестоимость оказалась на 60% выше, чем у бензинового ZAZ Lanos.

Украинский суперкар

Электрический суперкар Himera-Q Фото: topgir.com.ua

Обтекаемое электрическое купе Himera Q презентовали в 2017 году в Киеве. Украинский электромобиль собирались оснастить четырьмя моторами суммарной мощностью 1000 л. с. Разработчики утверждали, что суперкар сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 с и достигать 350 км/ч, а его запас хода составит около 500 км.

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Электрический грузовик

Грузовой электромобиль CoolOn Фото: autocentre.ua

Коммерческий электромобиль CoolOn разрабатывали в Кривом Роге последние несколько лет. У него модульная конструкция, позволяющая устанавливать различные типы кузовов и силовых установок. Электрокар планируют оснащать моторами на 54 и 81 л. с., а запас хода в разных версиях составит 200-300 км. Грузоподъемность авто – 1,5 тонны.

Испытания CoolOn вели с 2021 года, но война заставила изменить планы – сейчас криворожское предприятие создает багги и дроны-камикадзе для ВСУ.

Новый ЛуАЗ

Электрический пикап Luaz

В 2022 году в Украине стартовал проект по возрождению ЛуАЗа. Он будет электрическим пикапом, построенным с использованием китайских компонентов. На выбор предложат двухдверный и четырехдверный варианты грузоподъемностью в тонну. Электромотор на 6,8 л. с. позволит развивать 50 км/ч, а запас хода в разных версиях составит от 70-80 до 320 км.

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