Від ЛАЗ до Lanos: найбільш рідкісні та невідомі українські електромобілі (фото)

Українські конструктори створили низку цікавих електромобілів, про які мало хто знає. У свій час розробкою електричних моделей займалися ЗАЗ, ЛАЗ і навіть Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона.

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Електромобілі в Україні стали трендовими останні кілька років, але мало хто знає, що їх у нас створюють з 1935 року. Українські майстри спроектували інноваційні для свого часу електрокари, проте більшість із них не стали серійними. Фокус обрав найцікавіші та невідомі українські електромобілі.

Електромобіль ЛАЗ

ЛАЗ-750 випустили обмеженою серією Фото: yandex

Електромобіль ЛАЗ-750 спроектували ще 1947 року. Фургон оснастили двигуном потужністю 4 к. с.: він розганявся до 30 км/год і міг перевозити до 500 кг вантажу. Запас ходу становив 50-60 км. ЛАЗ-750 – єдиний український електромобіль, що надійшов у виробництво. Випустили 20 фургонів, які використали для перевезення пошти. Пізніше з'явилася 8-сильна версія із запасом ходу до 160 км, проте розвиток проекту припинили.

Електричний "Запорожець"

Електромобіль "Запорожець"

Електромобіль ЗАЗ цього року святкує своє 50-річчя. Замість стандартного 1,2-літрового двигуна "Запорожець" отримав 5,4-сильний електромотор та свинцеві батареї. Він розвивав 60 км/год та міг проїхати 100 км без підзарядки.

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"Таврія-Електро" для Європи

У Запоріжжі продовжили розвиток електрокарів і на початку 90-х така версія з'явилася у "Таврії". Спочатку електромобіль ЗАЗ-1109 отримав 16-сильний двигун і розвивав 80 км/год, яке запас ходу становив 80 км. Згодом з'явилися версії на 25-35 к. с. з більш ємними батареями: вони могли досягти 90-100 км/год та проїхати 130-140 км. Електромобіль "Таврія" планували продавати в Європі і саме там знайшли один із екземплярів моделі. До речі, нещодавно в Україні почали на замовлення переробляти ЗАЗ "Таврія" та "Славута" на електрокари.

Електрокар з двигуном від МіГ-29

Український електромобіль "Київ-1103" створили на початку 90-х. Це спільний проект НВЦ "Інформатика" та Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона. Як двигун використовували електростартер від винищувача МіГ-29 — його потужність становила 25 к. с. В Ізраїлі для електрокара створили батарею, яка дозволила проїхати 200 км. без підзарядки.

Як і "Таврію-Електро", "Київ-1103" планували продавати в Європі та навіть змогли домовитися про кредит на виробництво від Deutsche Bank. Проте банк зажадав гарантії від уряду, а Кабмін їх не надав, тож проект закрили.

Електричний Lanos

ЗАЗ "Ланос-Електро" Фото: autocentre.ua

У Запоріжжі продовжили розробку електрокарів і у XXI столітті та 2010 році на Столичному автошоу презентували електромобіль ЗАЗ "Ланос". Пікап оснастили двигуном на 20,5 к. с. (15 кВт) та свинцевими батареями, що дозволяли проїхати 120 км без підзарядки. Однак у серію авто не пішло, адже його собівартість виявилася на 60% вищою, ніж у бензинового ZAZ Lanos.

Український суперкар

Електричний суперкар Himera-Q Фото: topgir.com.ua

Обтічне електричне купе Himera Q презентували в 2017 році в Києві. Український електромобіль мали намір оснастити чотирма моторами сумарною потужністю 1000 к. с. Розробники стверджували, що суперкар зможе розганяти до 100 км/год за 3 с і розвивати 350 км/год, а його запас ходу складе близько 500 км.

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Електрична вантажівка

Вантажний електромобіль CoolOn Фото: autocentre.ua

Комерційний електромобіль CoolOn розробляли у Кривому Розі останні кілька років. У нього модульна конструкція, що дозволяє встановлювати різні типи кузовів та силових установок. Електрокар планують оснащувати двигунами на 54 і 81 к. с., а запас ходу у різних версіях складе 200-300 км. Вантажопідйомність авто – 1,5 тонн.

Випробування CoolOn вели з 2021 року, але війна змусила змінити плани – зараз криворізьке підприємство створює баггі та дрони-камікадзе для ЗСУ.

Новий ЛуАЗ

Електричний пікап Luaz

2022 року в Україні стартував проект із відродження ЛуАЗу. Він буде електричним пікапам, збудованим з використанням китайських компонентів. На вибір запропонують дводверний та чотиридверний варіанти вантажопідйомністю в тонну. Електромотор на 6,8 к. с. дозволить розвивати 50 км/год, а запас ходу у різних версіях складе від 70-80 до 320 км.

Раніше Фокус розповідав про унікальний вантажний "Запорожець" із переднім розташуванням двигуна.

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