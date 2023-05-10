В интернете показали малоизвестную внедорожную маршрутку львовского завода (фото)

ЛАЗ-4209 — автобус повышенной проходимости, разработанный во Львове в конце 80-х. Производство модели наладили в Староконстантинове.

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Львовский автобусный завод проектировал не только большие городские и туристические автобусы, но и более компактные модели для маршрутных такси. В 90-х создали небольшой ЛАЗ-4209. Историю малоизвестной модели рассказали на "Авто24".

Прототип ЛАЗ-4209 Фото: 24 Канал

В конце 80-х во львовский НИИ "Автобуспром" поступил заказ от министерства среднего машиностроения СССР на создание небольшого автобуса повышенной проходимости для урановых рудников и строительства атомных объектов. В 1990 году был готов проект модели, а первый ее прототип построили в мае 1991 года.

Удлиненный ЛАЗ-42091 имел 32 сидячих места Фото: 24 Канал

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Новый ЛАЗ-4209 имел полукапотную компоновку, колесную базу 3800 мм, большой клиренс и высокий (1055 мм) пол. Он был 20-местным и имел большой 1400-литровый багажник, а в движение его приводил 8,8-литровый 185-сильный дизель ЗИЛ. Также создали удлиненный автобус ЛАЗ-42091 с колесной базой 4500 мм и 32 сидячими местами.

ЛАЗ-42091 Фото: 24 Канал

В 90-х после распада СССР объемы производства на ЛАЗе существенно уменьшились. Проект ЛАЗ-4209 чуть было не закрыли, но он получил вторую жизнь.

До наших дней сохранилось немного "Старт-42091" Фото: 24 Канал

От стандартной версии пришлось отказаться, а вот удлиненный автобус ЛАЗ-42091 все же запустили в мелкосерийное производство, но не во Львове, а в Староконстантинове (Хмельницкая область) под названием "Старт-42091". Очень немного автобусов сохранилось до наших дней.

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