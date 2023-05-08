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Авто

Mercedes, BMW и Maybach: какие роскошные ретро-авто ездили в Киеве 70 лет назад (видео)

BMW 326, ретро авто, Mercedes 540, Mercedes 770, Tatra T87, Horch 853
Фото: скриншот/YouTube | BMW 326 был у писательницы Ванды Василевской

На улицах Киева в свое время можно было увидеть очень редкие и недешевые Maybach, Mercedes-Benz и Horch. Стоимость некоторых моделей сейчас исчисляется миллионами долларов.

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В это трудно поверить, но 50 лет назад по дорогам Киева ездили дорогие и эксклюзивные иномарки премиум-класса. Сейчас такие авто стоят сотни тысяч и даже миллионы долларов. Об этом рассказали на заседании Исторического Автоклуба.

Импорт авто в СССР был фактически запрещен, но даже в 70-х и 80-х годах на киевских улицах еще можно было встретить трофейные автомобили, конфискованные в Германии и попавшие на территорию Украины после Второй мировой войны. Среди них были настоящие раритеты.

BMW

BMW 335, ретро авто, Mercedes 540, Mercedes 770, Tatra T87, Horch 853 Fullscreen
BMW 335
Фото: скриншот/YouTube

В столице долгое время был зарегистрирован роскошный седан BMW 335. Флагман немецкой марки в 30-х годах был выпущен тиражом в 415 экземпляров. С 90-сильной шестеркой он развивал 145 км/ч. Сейчас этот седан находится в музее BMW в Мюнхене.

Также в Киеве был редкий кабриолет BMW 326 – он принадлежал писательнице Ванде Василевской. Однако больше всего в столице ездило BMW 321, ведь предприятие по их выпуску оказалось в ГДР и даже поставляло машины в СССР.

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Horch

Horch 853, ретро авто, Mercedes 540, Mercedes 770, Tatra T87 Fullscreen
Horch 853
Фото: скриншот/YouTube

В Киеве было сразу несколько роскошных Horch моделей 850 и 930, однако самым дорогим и эксклюзивным был кабриолет Horch 853. На нем ездил профессор медицины Алексей Крымов – машину ему подарили за успешную операцию на позвоночнике американского генерала Клея в Германии.

Всего собрано 404 Horch 853. Кабриолет оснащали 5,0-литровой 120-сильной восьмеркой и он развивал 140 км/ч.

Mercedes-Benz

Mercedes 540K, ретро авто, Mercedes 770, Tatra T87, Horch 853 Fullscreen
Mercedes-Benz 540K
Фото: скриншот/YouTube

В Киеве было огромное количество Mercedes-Benz, а самым роскошным из них был бронированный Mercedes-Benz 770K из гаража Геббельса. Выпущено лишь 88 таких машин, из них бронировали только 8. Этим 230-сильным лимузином долгое время пользовался киевский митрополит, а в 1975 году очень редкую машину списали и порезали на металл.

Не менее ценным считается и Mercedes 540K – сейчас такие авто стоят до 10 миллионов долларов. Всего собрали 447 этих спорткаров, из них лишь 25 – в таком кузове кабриолет. Конкретно эта машина принадлежала королю Румынии Михаю І. Родстер был одним из самых быстрых авто своего времени. Он боснащен 180-сильной компрессорной восьмеркой и способен развить 170 км/ч.

Maybach

Maybach SW38, ретро авто, Mercedes 540, Mercedes 770, Tatra T87, Horch 853 Fullscreen
Maybach SW38
Фото: скриншот/YouTube

Кабриолет Maybach SW38 привез в Киев отец Владимира Высоцкого. Она принадлежала нацистскому преступнику Эберту, занимавшемуся грабежом антиквариата на оккупированных территориях. Выпущено 520 этих роскошных авто с шестицилиндровым мотором мощностью 120 л. с. Специально для Эберта кабриолет доукомплектовали рацией, кобурами для пистолетов и сейфом в багажнике. В 60-х советский чиновник смог вывезти машину в ФРГ, где обменял на новый Mercedes.

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Tatra

Tatra T87, ретро авто, Mercedes 540, Mercedes 770, Horch 853 Fullscreen
Tatra T87
Фото: скриншот/YouTube

Чешская компания в 30-х выпускала не только грузовики, но и дорогие легковые автомобили. Их конструкция была весьма инновационной. Так, у Tatra 87 был обтекаемый аэродинамический кузов, а 75-сильный двигатель V8 воздушного охлаждения разместили сзади. В Киеве было три таких автомобиля, причем один из них принадлежал командиру партизанского соединения Сидору Ковпаку.

сидор ковпак татра 87, ретро авто, Mercedes 540, Mercedes 770, Tatra T87, Horch 853 Fullscreen
На одной из Tatra T87 ездил Сидор Ковпак
Фото: скриншот/YouTube

Со временем таких авто становилось все меньше из-за отсутствия запчастей к ним. Кроме того, начиная с 80-х многие машины начали продавать иностранным коллекционерам.

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