Ford, Chevrolet и Rolls-Royce: определены самые старые автомобили в Украине (фото)

В украинских коллекциях и автомузеях собрано немало интересных старинных моделей начала ХХ века. Среди них есть настоящие раритеты.

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Исторический автоклуб составил рейтинг самых старых ретро-авто в Украине. Эксперты проанализировали частные коллекции и экспозиции украинских музеев и сформировали список автоветеранов. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Хотя первые автомобили в Украине появились еще в конце XIX века, а в начале ХХ века на территории нашей страны были десятки машин, практически все они не дожили до наших дней – не пережили две мировых войны и революцию. Впрочем, ряд машин возрастом более 100 лет в Украину ввезли уже в наши дни, да и некоторые модели 20-х годов сохранились.

Самые старые автомобили в Украине

Rolls-Royce Phantom II 1929 года

Rolls-Royce Phantom II 1929 года Фото: topgir.com.ua

Роскошный Rolls-Royce Phantom II был приобретен отреставрированным за рубежом в 2000-х. Он в отличном состоянии и несколько раз принимал участие в ретро-шоу. К слову, кузов авто заменен и датируется 1936 годом. Под капотом установлена 7,7-литровая шестерка на 120 л. с.

Citroen AC4 Berline Luxe 1929 года

Citroen AC4 Berline Luxe 1929 года Фото: Auto-consulting

Самый старый Citroen в Украине имеет Европейский сертификат оригинальности, а также признан культурной ценностью украинским Минкультом. Именно такие автомобили были такси во Львове. Сейчас Citroen AC4 хранится во львовском музее Retro Garage.

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BMW-Dixi 3/15 PS 1928 года

BMW-Dixi 3/15 PS 1928 года Фото: autocentre.ua

Этот миниатюрный 15-сильный кабриолет является одной из самых ранних моделей BMW. Его ввезли в Украину еще до Второй мировой войны, а сейчас он хранится в музее "Винтаж Гараж" в Днепре.

Packard Standard Eight Model 633 1928 года

Packard Standard Eight Model 633 1928 года Фото: Auto-consulting

Роскошный кабриолет Packard приобрели на аукционе несколько лет назад. В 2021 году он стал экспонатом автомузея Old Cars Gallery в Днепре, который сейчас не работает. Кроме того, в Украине есть еще один Packard тех лет с редким заказным кузовом.

Ford A 1927-1929 годов

Ford A 1928 года Фото: auto.ria.com

В Украине насчитывается сразу несколько Ford A разных лет выпуска. Одно такое авто хранится в запорожском музее "Фаэтон", другое было частью экспозиции "Фельдман-Экопарка" и недавно его выставили на продажу. Машины привезены из Польши и США. Примечательно, что в 30-х годах Ford A выпускали в Харькове.

Packard Standart Eight Model 238 1925 года

Packard Standart Eight Model 238 1925 года Фото: Auto-consulting

Этот Packard был еще одним экспонатом автомузея в Днепре. Кабриолет ввезен в Украину уже отреставрированным. Он оснащен 4,7-литровой 80-сильной восьмеркой.

Buick 24-55 1924 года

Buick 24-55 1924 года Фото: topgir.com.ua

Винтажный Buick 24-55 был приобретен для музея "Фаэтон" на аукционе в США и отреставрирован уже в Украине. Даже деревянные колеса были восстановлены запорожскими мастерами. Авто наградили на фестивале Old Car Land.

Chevrolet 17M 1921 года

Chevrolet 17M 1921 года Фото: topgir.com.ua

Еще один экспонат запорожского музея. Кабриолет Chevrolet 17M также привезли из Штатов и восстановили своими силами.

Chevrolet 490 1920 года

Chevrolet 490 1920 года Фото: autocentre.ua

Кабриолет Chevrolet приобрели в 1984 году в Латвии. Машина была после ДТП, но ее отреставрировали. В 90-х она была звездой ретро-шоу и фестивалей, а также снималась в кино.

Ford T 1912-1918 годов

Ford T 1912 года Фото: Фокус

В Украине хранятся несколько Ford T. Самый старый из них построен в 1912 году еще до внедрения Генри Фордом конвейера. Это единственное авто в этом списке, найденное в Украине. Его восстановили и хранят во Львове. Другие Ford T оказались в Украине уже в наше время и хранятся в музеях.

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Delaunay-Belleville 20 СV 1907 года

Delaunay-Belleville 20 СV Фото: autocentre.ua

Французская марка Delaunay-Belleville в начале ХХ века выпускала роскошные авто, причем на территории Украины был даже ее автосалон. Однако сейчас в нашей стране есть только один такой автомобиль – его купили в одной из стран Балтии.

Holsman Type 3 1904 года

Holsman Type 3 1904 года Фото: autocentre.ua

Авто малоизвестной американской марки Holsman купили в частную коллекцию. Оно напоминает карету и оснащено 6-сильным мотором с оригинальным веревочным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что в Париже на аукционе продали уникальный Rolls-Royce 60-х из Украины.

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