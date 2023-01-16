В интернете показали один из первых автомобилей в Украине: его купили 125 лет назад (фото)

Daimler Phoenix 8HP 1898 года привез в Украину барон Николай фон Мекк.

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В интернет попали раритетные фото Daimler Phoenix 8HP. Старинный автомобиль сняли в 1898 году под Киевом и это одна из первых машин, появившихся на территории Украины. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Daimler Phoenix 8HP принадлежал барону Николаю фон Мекку – управляющему железнодорожной компанией. Сфотографировали авто в его поместье в селе Копылов под Киевом (сейчас это Бучанский район). Этот особняк сохранился до наших дней, хотя его состояние оставляет желать лучшего.

[ + – ] Поместье, в котором сняли авто, сохранилось до наших дней Фото: Wikipedia

Дочь барона Галина в своей биографической книге писала, что Daimler Phoenix 8HP был одним из первых автомобилей в стране. Поначалу прислуга барона не могла разобраться с принципом работы машины, а во время поездки в Киев громкий звук двигателя самодвижущегося экипажа пугал лошадей на дороге.

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Барон фон Мекк в последствии стал заядлым автолюбителем. Он несколько раз менял машины и записался в члнеы Киевского клуба автомобилистов.

[ + – ] Daimler Phoenix производили с 1897 по 1902 годы Фото: Mercedes-Benz

Следует отметить, что первый автомобиль в Украине появился в 1896 году – его приобрели для Киевского округа путей и сообщения. Годом спустя в Киев привезли еще одну машину. Однако фото этих авто не дошли до наших дней, поэтому снимок Daimler Phoenix 8HP является старейшей сохранившейся фотографией авто в Украине.

[ + – ] Daimler Phoenix выиграл гонку Ницца-Маганьйоне-Ницца Фото: Mercedes-Benz

Daimler Phoenix выпускали с 1897 по 1902 годы и он был первой переднемоторной моделью марки. Особенностью авто стал разработанный Вильгельмом Майбахом трубчатый радиатор, существенно улучшивший охлаждение мотора.

[ + – ] Автомобиль предлагали с двигателями мощностью от 6 до 23 л. с. Фото: Mercedes-Benz

Конкретно этот автомобиль оснащен 2,1-литровой четверкой на 8 л. с. Модель предлагали с моторами мощностью от 6 до 23 л. с. На 12-сильной ее версии Вильгельм Бауэр в 1899 году выиграл гонку Ницца-Маганьйоне-Ницца.

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