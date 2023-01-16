В інтернеті показали один із перших автомобілів в Україні: його купили 125 років тому (фото)

Daimler Phoenix 8HP 1898 привіз в Україну барон Микола фон Мекк.

Related video

В інтернет потрапили раритетні фото Daimler Phoenix 8HP. Старовинний автомобіль зняли 1898 року під Києвом і це одна з перших машин, що з'явилися на території України. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Daimler Phoenix 8HP належав барону Миколі фон Мекку — керуючому залізничною компанією. Сфотографували авто у його маєтку у селі Копилів під Києвом (зараз це Бучанський район). Цей особняк зберігся донині, хоча його стан залишає бажати кращого.

[ + – ] Маєток, в якому зняли авто, зберігся до наших днів Фото: Wikipedia

Дочка барона Галина у своїй біографічній книзі писала, що Daimler Phoenix 8HP був одним із перших автомобілів у країні. Спочатку прислуга барона не могла розібратися з принципом роботи машини, а під час поїздки до Києва гучний звук двигуна екіпажу, що само рухається, лякав коней на дорозі.

Важливо

Маршрутка з Кам'янця-Подільського: яким був перший автобус українського виробництва (фото)

Барон фон Мекк згодом став затятим автолюбителем. Він кілька разів змінював машини і записався до членів Київського клубу автомобілістів.

[ + – ] Daimler Phoenix виробляли з 1897 по 1902 роки Фото: Mercedes-Benz

Слід зазначити, що перший автомобіль в Україні з'явився у 1896 році — його придбали для Київського округу шляхів та сполучення. Через рік до Києва привезли ще одну машину. Однак фото цих авто не дійшли до наших днів, тому знімок Daimler Phoenix 8HP є найстарішою фотографією авто, що збереглася в Україні.

[ + – ] Daimler Phoenix виграв гонку Ніцца-Маганьйоне-Ніцца Фото: Mercedes-Benz

Daimler Phoenix випускали з 1897 по 1902 роки, і він був першою передньомоторною моделлю марки. Особливістю авто став розроблений Вільгельмом Майбахом трубчастий радіатор, що істотно поліпшив охолодження двигуна.

[ + – ] Автомобіль пропонували із двигунами потужністю від 6 до 23 к. с. Фото: Mercedes-Benz

Саме цей автомобіль оснащений 2,1-літровою четвіркою на 8 к. с. Модель пропонували з двигунами потужністю від 6 до 23 к. с. На 12-сильній її версії Вільгельм Бауер у 1899 році виграв гонку Ніцца-Маганьйоне-Ніцца.

Раніше Фокус розповідав про перший український електромобіль. Його створили 75 років тому.

Також ми писали, що 90 років тому у Харкові випускали автомобілі Ford.