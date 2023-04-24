Ford, Chevrolet та Rolls-Royce: визначено найстаріші автомобілі в Україні (фото)

В українських колекціях та автомузеях зібрано чимало цікавих старовинних моделей початку ХХ століття. Серед них є справжні раритети.

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Хоча перші автомобілі в Україні з'явилися ще наприкінці ХІХ століття, а на початку ХХ століття на території нашої країни були десятки машин, практично всі вони не дожили до наших днів – не пережили дві світові війни та революцію. Втім, низку машин віком понад 100 років в Україну ввезли вже в наші дні та й деякі моделі 20-х років збереглися.

Найстаріші автомобілі в Україні

Rolls-Royce Phantom II 1929 року

Rolls-Royce Phantom II 1929 року Фото: topgir.com.ua

Розкішний Rolls-Royce Phantom II був придбаний відреставрованим за кордоном у 2000-х. Він у відмінному стані та кілька разів брав участь у ретро-шоу. До речі, кузов авто замінено і датується 1936 роком. Під капотом встановлено 7,7-літрову шістку на 120 к. с.

Citroen AC4 Berline Luxe 1929 року

Citroen AC4 Berline Luxe 1929 року Фото: Auto-consulting

Найстаріший Citroen в Україні має Європейський сертифікат оригінальності та визнаний культурною цінністю українським Мінкультом. Саме такі автомобілі працювали в таксі у Львові. Наразі Citroen AC4 зберігається у львівському музеї Retro Garage.

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BMW-Dixi 3/15 PS 1928 року

BMW-Dixi 3/15 PS 1928 року Фото: autocentre.ua

Цей мініатюрний 15-сильний кабріолет є однією з найраніших моделей BMW. Його ввезли до України ще до Другої світової війни, а зараз він зберігається у музеї "Вінтаж Гараж" у Дніпрі.

Packard Standard Eight Model 633 1928 року

Packard Standard Eight Model 633 1928 року Фото: Auto-consulting

Розкішний кабріолет Packard придбали на аукціоні кілька років тому. У 2021 році він став експонатом автомузею Old Cars Gallery у Дніпрі, який зараз не працює. Крім того, в Україні є ще один Packard тих років із рідкісним кузовом на замовлення.

Ford A 1927-1929 років

Ford A 1928 року Фото: auto.ria.com

В Україні налічується одразу кілька Ford A різних років випуску. Одне таке авто зберігається у запорізькому музеї "Фаетон", інше було частиною експозиції "Фельдман-Екопарку" і нещодавно його виставили на продаж. Машини привезені з Польщі та США. Примітно, що у 30-х роках Ford A випускали у Харкові.

Packard Standart Eight Model 238 1925 року

Packard Standart Eight Model 238 1925 року Фото: Auto-consulting

Цей Packard був ще одним експонатом автомузею у Дніпрі. Кабріолет завезено в Україну вже відреставрованим. Він оснащений 4,7-літровою 80-сильною вісімкою.

Buick 24-55 1924 року

Buick 24-55 1924 року Фото: topgir.com.ua

Вінтажний Buick 24-55 був придбаний для музею "Фаетон" на аукціоні в США та відреставрований вже в Україні. Навіть дерев'яні колеса було відновлено запорізькими майстрами. Авто нагородили на фестивалі Old Car Land.

Chevrolet 17M 1921 року

Chevrolet 17M 1921 року Фото: topgir.com.ua

Ще один експонат запорізького музею. Кабріолет Chevrolet 17M також привезли зі Штатів та відновили самотужки.

Chevrolet 490 1920 року

Chevrolet 490 1920 року Фото: autocentre.ua

Кабріолет Chevrolet придбали 1984 року в Латвії. Машина була після ДТП, проте її відреставрували. У 90-х вона була зіркою ретро-шоу та фестивалів, а також знімалася у кіно.

Ford T 1912-1918 років

Ford T 1912 року Фото: Фокус

В Україні зберігаються кілька Ford T. Найстаріший з них збудований у 1912 році ще до впровадження Генрі Фордом конвеєра. Це єдиний автомобіль у цьому списку, знайдений в Україні. Його відновили та зберігають у Львові. Інші Ford T опинилися в Україні вже у наш час і зберігаються у музеях.

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Delaunay-Belleville 20 СV 1907

Delaunay-Belleville 20 СV Фото: autocentre.ua

Французька марка Delaunay-Belleville на початку ХХ століття випускала розкішні авто, причому на території України був навіть її автосалон. Однак зараз у нашій країні є лише один такий автомобіль – його купили в одній із країн Балтії.

Holsman Type 3 1904 року

Holsman Type 3 1904 року Фото: autocentre.ua

Автомобіль маловідомої американської марки Holsman купили в приватну колекцію. Воно нагадує карету та оснащено 6-сильним мотором з оригінальним мотузяним приводом.

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