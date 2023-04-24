Ford, Chevrolet та Rolls-Royce: визначено найстаріші автомобілі в Україні (фото)
В українських колекціях та автомузеях зібрано чимало цікавих старовинних моделей початку ХХ століття. Серед них є справжні раритети.
Історичний автоклуб склав рейтинг найстаріших ретро-авто в Україні. Експерти проаналізували приватні колекції та експозиції українських музеїв і сформували список автоветеранів. Про це повідомляє Auto-Consulting.
Хоча перші автомобілі в Україні з'явилися ще наприкінці ХІХ століття, а на початку ХХ століття на території нашої країни були десятки машин, практично всі вони не дожили до наших днів – не пережили дві світові війни та революцію. Втім, низку машин віком понад 100 років в Україну ввезли вже в наші дні та й деякі моделі 20-х років збереглися.
Найстаріші автомобілі в Україні
Rolls-Royce Phantom II 1929 року
Розкішний Rolls-Royce Phantom II був придбаний відреставрованим за кордоном у 2000-х. Він у відмінному стані та кілька разів брав участь у ретро-шоу. До речі, кузов авто замінено і датується 1936 роком. Під капотом встановлено 7,7-літрову шістку на 120 к. с.
Citroen AC4 Berline Luxe 1929 року
Найстаріший Citroen в Україні має Європейський сертифікат оригінальності та визнаний культурною цінністю українським Мінкультом. Саме такі автомобілі працювали в таксі у Львові. Наразі Citroen AC4 зберігається у львівському музеї Retro Garage.Важливо
BMW-Dixi 3/15 PS 1928 року
Цей мініатюрний 15-сильний кабріолет є однією з найраніших моделей BMW. Його ввезли до України ще до Другої світової війни, а зараз він зберігається у музеї "Вінтаж Гараж" у Дніпрі.
Packard Standard Eight Model 633 1928 року
Розкішний кабріолет Packard придбали на аукціоні кілька років тому. У 2021 році він став експонатом автомузею Old Cars Gallery у Дніпрі, який зараз не працює. Крім того, в Україні є ще один Packard тих років із рідкісним кузовом на замовлення.
Ford A 1927-1929 років
В Україні налічується одразу кілька Ford A різних років випуску. Одне таке авто зберігається у запорізькому музеї "Фаетон", інше було частиною експозиції "Фельдман-Екопарку" і нещодавно його виставили на продаж. Машини привезені з Польщі та США. Примітно, що у 30-х роках Ford A випускали у Харкові.
Packard Standart Eight Model 238 1925 року
Цей Packard був ще одним експонатом автомузею у Дніпрі. Кабріолет завезено в Україну вже відреставрованим. Він оснащений 4,7-літровою 80-сильною вісімкою.
Buick 24-55 1924 року
Вінтажний Buick 24-55 був придбаний для музею "Фаетон" на аукціоні в США та відреставрований вже в Україні. Навіть дерев'яні колеса було відновлено запорізькими майстрами. Авто нагородили на фестивалі Old Car Land.
Chevrolet 17M 1921 року
Ще один експонат запорізького музею. Кабріолет Chevrolet 17M також привезли зі Штатів та відновили самотужки.
Chevrolet 490 1920 року
Кабріолет Chevrolet придбали 1984 року в Латвії. Машина була після ДТП, проте її відреставрували. У 90-х вона була зіркою ретро-шоу та фестивалів, а також знімалася у кіно.
Ford T 1912-1918 років
В Україні зберігаються кілька Ford T. Найстаріший з них збудований у 1912 році ще до впровадження Генрі Фордом конвеєра. Це єдиний автомобіль у цьому списку, знайдений в Україні. Його відновили та зберігають у Львові. Інші Ford T опинилися в Україні вже у наш час і зберігаються у музеях.Важливо
Delaunay-Belleville 20 СV 1907
Французька марка Delaunay-Belleville на початку ХХ століття випускала розкішні авто, причому на території України був навіть її автосалон. Однак зараз у нашій країні є лише один такий автомобіль – його купили в одній із країн Балтії.
Holsman Type 3 1904 року
Автомобіль маловідомої американської марки Holsman купили в приватну колекцію. Воно нагадує карету та оснащено 6-сильним мотором з оригінальним мотузяним приводом.
Раніше Фокус повідомляв, що у Парижі на аукціоні продали унікальний Rolls-Royce 60-х з України.
Також розповідали про саморобний суперкар на базі "Запорожця".