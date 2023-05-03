В Украине продается культовый 35-летний спорткар BMW ручной сборки (фото)

Вручную собрано лишь 300 первых BMW M5 E34. Спортивный седан оснащен 315-сильной шестеркой и разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с.

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В Одессе выставили на продажу уникальный BMW M5 1988 года. Это очень редкая машина самой первой серии, собранная вручную. Объявление о продаже появилось на сайте Auto.ria.

Визуально авто почти не отличается от стандартного BMW 5 Series Фото: auto.ria.com

Из 12 254 выпущенных BMW M5 в кузове E34 вручную собрали только первых 300 авто. Сейчас они считаются настоящим раритетом.

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Культовый седан BMW M5 E34 оснащен 3,5-литровой шестеркой мощностью 315 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с и развивает 250 км/ч. Также доработаны ходовая и тормоза авто.

Седан разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с Фото: auto.ria.com

Примечательно, что заряженная версия визуально не слишком отличается от стандартного BMW 5 Series E34. У авто несколько иной передний бампер, скромный обвес и 17-дюймовые диски. В салоне установлены спортивные кресла и руль.

В салоне установлены спортивные кресла и руль Фото: auto.ria.com Под капотом установлена 315-сильная шестерка Фото: auto.ria.com

Одесский BMW M5 E34 оценили в 20 000 долларов. Автомобиль брали под реставрацию, но война заставила изменить планы. Седан полностью исправный и оригинальный, а его пробег составляет 100 000 км.

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