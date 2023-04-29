В Украине появился новейший компактный кроссовер BMW (фото)

BMW X1 2023 стал крупнее и просторнее внутри, а его дизайн сделали солиднее. В Украине кроссовер доступен в бензиновых, дизельных, гибридных и даже электрических версиях.

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В Киеве сфотографировали новый BMW X1 третьего поколения. Кроссовер только недавно вышел на украинский рынок. Фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кроссовер предложен в версиях мощностью от 136 до 326 л. с. Фото: Topcars UA

Кроссовер BMW X1 2023 подрос до 4 400 мм в длину при колесной базе 2 692 мм и стал солиднее на вид. У него высокий капот, увеличенная решетка радиатора и раскосые диодные фары.

Замеченный в Киеве автомобиль оснащен опционным пакетом М-Sport, включающим обвес, более агрессивные бамперы и 18-дюймовые литые диски.

Салон BMW X1 2023 выполнен в новой стилистике марки – с двумя дисплеями на передней панели. Рычаг КПП заменили миниатюрным джойстиком. Кроссовер стал просторнее, а объем его багажника вырос до 540 л.

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Новый BMW X1 в Украине доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (136 и 170 л. с.) и 2,0 л (218 л. с.), а также с 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 211 л. с. Кроме того, будут доступны подзаряжаемые гибриды мощностью 245 и 326 л. с. и 313-сильный электромобиль BMW iX1.

В салоне на передней панели установлены два дисплея Фото: BMW

Все версии с ДВС оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть передним или полным. Цена BMW X1 стартует с 1 314 205 гривен, а iX1 – с 1 897 705 гривен.

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