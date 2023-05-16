Нездійснений конкурент "Газелі": в інтернеті показали маловідому вантажівку ЗАЗ (відео)

Вантажний ЗАЗ-2301 "Снага" розробляли спільно зі словацькими фахівцями. Модель успішно пройшла випробування та була готова до серійного виробництва.

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Опубліковано фото рідкісного ЗАЗ-2301 "Снага". Легка комерційна модель була розроблена на початку 90-х і могла залишити виклик "Газелі", проте так і не стала серійною. Про це пише сайт Hyser.

Вантажівку неодноразово демонстрували на автошоу та виставках

ЗАЗ створював експериментальні вантажівки із 60-х років, проте вони так і не стали серійними. У виробництво вдалося запустити лише пікап "Запорожець".

На початку 90-х до ідеї створення легкої комерційної моделі повернулися. ЗАЗ-2301 "Снага" розробляли у співпраці з Тарнавським автомобільним заводом (Словаччина).

Загалом збудували три прототипи ЗАЗ-2301. До 1995 вони пройшли випробування, демонструвалися на різних автомобільних виставках і брали участь в автопробігах.

Єдиний екземпляр ЗАЗ-2301 зберігся в музеї у Словаччині

ЗАЗ-2301 "Снага" мав вантажопідйомність 1000 кг. Його оснащували двигунами сімейства УЗАМ-412 об'ємом 1,5 л (73 к. с.) та 1,7 л (85 к. с.). Максимальна швидкість потужнішої версії становила 120 км/год, а середня витрата палива — 10,6 л/100 км.

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Хоча усі прототипи були бортовими вантажівками, планувалися й інші версії. Спроектували "Снагу" із чотиридверною кабіною, а також фургон, мікроавтобус, самоскид і навіть дім на колесах.

Криза 90-х не дозволила запустити перспективну модель у виробництво. Два прототипи ЗАЗ-2301 "Снага" зрештою були порізані на метал, а третє авто опинилося в автомобільному музеї у Словаччині.

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