Українські майстри перетворили старі КрАЗ на сучасні будинки на колесах для ЗСУ (відео)

Вантажівки КрАЗ-255Б отримали житлові відсіки площею 13 кв. м. Усередині облаштовані спальні місця, кухня та душова кабіна, а оснащення враховує обігрівач та LED-освітлення.

Related video

В Україні реалізовано цікавий проєкт на базі КрАЗ-255Б. Старі повнопривідні вантажівки переробили на зручні будинки на колесах для ЗСУ. Один з автомобілів показали у центрі Києва біля столичної мерії, повідомляє "Автоцентр".

Вантажівки придбали у Фінляндії Фото: autocentre.ua

Ідея виконати незвичайний тюнінг КрАЗ-255Б народилася у волонтера Романа Пастушенка. Будинки на колесах створені для потреб військовослужбовців ППО. Автомобілі навіть отримали імена – їх назвали на честь загиблих героїв Олександра Чуйка та Дмитра Доманова.

Площа живого відсіку становить 13 кв. м Фото: autocentre.ua

Два КрАЗ-255Б закупили у Фінляндії – там вони використовувалися як машини понтонно-мостового парку. У Білій Церкві вантажівкам виготовили житлові відсіки (кунги) площею 13 кв. м із теплоізоляцією.

Важливо

Танковий двигун і 1000 сил: яким був найпотужніший і найшвидший КрАЗ (відео)

В одній вантажівці облаштували 8 спальних місць, у другій – кухню та душову кабіну з водонагрівачем та баком на 500 л води. Кожен автодім КрАЗ-255Б отримав систему вентиляції, інфрачервоний обігрівач, балони з пропан-бутаном, LED-освітлення. Проєкт ще не завершено, і волонтери збирають кошти на меблі для інтер'єру вантажівок.

Вантажівки КрАЗ-255Б оснащені 14,9-літровим 240-сильним турбодизелем та повним приводом 6Х6 з блокуванням диференціалів. Також передбачена система підкачування коліс. Двигун, ходова і гальма пройшли повне техобслуговування із заміною деталей, що зносилися.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні створили недорогий електричний позашляховик для ЗСУ.

Також ми писали про будинок на колесах на базі стартового вертольота.