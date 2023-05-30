Старий вертоліт перетворили на оригінальний будинок на колесах (фото)

Фюзеляж вертольота Aerospatiale SA 330 Puma встановили на двовісний причіп. У його кабіні облаштували спальню, кухню та санвузол.

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Старому гелікоптеру Aerospatiale SA 330 Puma знайшли оригінальне застосування. Він перетворився на незвичайний будинок на колесах, названий Helicamper. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Будинок на колесах збудували колишні службовці берегової охорони США Фото: Carakoom

Вертоліт Aerospatiale SA 330 Puma був випущений у 1978 році та експлуатувався в Німеччині, Румунії та Афганістані. У 2020 році його списали і виставили на продаж і оголошення побачили подружжя Блейк Морріс і Меггі Мортон зі США.

У спальні розмістили широке ліжко Фото: Carakoom

Раніше вони служили в береговій охороні і вирішили купити вертоліт Puma собі, щоб переробити його в причіп-автобудинок. Роботи над проектом Helicamper зайняли два роки та сумарно тривали 900 годин.

Інтер'єр вертольота оздоблений деревом

Фюзеляж вертольота встановили на двовісний причіп та обробили усередині дерева. Кабіну пілотів залишили без змін – на думку Блейка Морріса, це чудове місце для ранкової кави. При цьому важелі управління вертольота перетворили на тримачі для рушників.

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Всередині Helicamper обладнали спальню з широким ліжком та телевізором, а також кухню з плитою, раковиною та холодильником та вітальню, в якій можна розкласти додаткове спальне місце.

Стіл можна скласти та перетворити на ліжко Фото: Carakoom Фото: Carakoom

Обідній стіл прикрасили значками, монетами та навіть шматками лопатей вертольота. Санвузол відгородили дверима із туалету старого літака. Також встановлені кондиціонер та потужна аудіосистема.

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