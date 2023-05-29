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Mercedes Sprinter перетворили на розкішний дім на колесах за $250 000 (відео)

Kabe Imperial, Kabe Imperial i860 LQB, будинок на колесах, Mercedes Sprinter, автобудинок Mercedes
Kabe Imperial i860 LQB побудований на шасі Mercedes Sprinter

Будинок на колесах Kabe Imperial i860 LQB побудований на шасі Mercedes Sprinter. Усередині облаштували розкішну спальню, кухню-вітальню та санвузол.

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На виставці в Штутгарті шведська компанія Kabe презентувала автобудинок Imperial i860 LQB. Він надійшов у продаж за ціною від 254 500 доларів. Огляд новинки з'явився на Youtube-каналі блогера Алана Гіта.

Kabe Imperial, Kabe Imperial i860 LQB, будинок на колесах, Mercedes Sprinter, автобудинок Mercedes Fullscreen
Передні сидіння можна розвернути
Kabe Imperial, Kabe Imperial i860 LQB, будинок на колесах, Mercedes Sprinter, автобудинок Mercedes Fullscreen
На кухні встановили плиту, холодильник і раковину

Будинок на колесах Kabe Imperial i860 LQB побудований на шасі Mercedes Sprinter, але є тривісним. Він сягає 8,8 м завдовжки і 2,3 м завширшки, а в рух його наводить 2,0-літровий 170-сильний турбодизель, що працює в парі з 9-ступінчастим автоматом.

Kabe Imperial, Kabe Imperial i860 LQB, будинок на колесах, Mercedes Sprinter, автобудинок Mercedes Fullscreen
У спальні встановлені два ліжка

Упізнати в автобудинку Mercedes Sprinter важко, адже в нього повністю новий кузов і розкішний інтер'єр, оброблений шкірою та деревом і доповнений дорогими меблями.

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Усередині облаштовано чотири спальні місця: два ліжка в окремій спальні та ще два розкладаються під стелею. Всередині встановлені дивани та численні шафи різних розмірів.

Кухня Mercedes Kabe Imperial i860 LQB включає плиту, духовку, холодильник і раковину. Передні сидіння можна повернути до столу. Крім того, облаштований санвузол, а оснащення включає адаптивний круїз-контроль і потужний кондиціонер. Живить електрообладнання потужна батарея на 92 А∙год.

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