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Авто

Mercedes Sprinter превратили в роскошный дом на колесах за $250 000 (видео)

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Kabe Imperial i860 LQB построен на шасси Mercedes Sprinter

Дом на колесах Kabe Imperial i860 LQB построен на шасси Mercedes Sprinter. Внутри обустроили роскошную спальню, кухню-гостинную и санузел.

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На выставке в Штутгарте шведская компания Kabe презентовала автодом Imperial i860 LQB. Он поступил в продажу по цене от 254 500 долларов. Обзор новинки появился на Youtube-канале блогера Алана Хита.

Kabe Imperial, Kabe Imperial i860 LQB, дом на колесах, Mercedes Sprinter, автодом Mercedes Fullscreen
Передние сиденья можно развернуть
Kabe Imperial, Kabe Imperial i860 LQB, дом на колесах, Mercedes Sprinter, автодом Mercedes Fullscreen
На кухне установили плиту, холодильник и раковину

Дом на колесах Kabe Imperial i860 LQB построен на шасси Mercedes Sprinter, но является трехосным. Он достигает 8,8 м в длину и 2,3 м в ширину, а в движение его приводит 2,0-литровый 170-сильный турбодизель, работающий в паре с 9-ступенчатым автоматом.

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В спальне установлены две кровати

Узнать в автодоме Mercedes Sprinter трудно, ведь у него полностью новый кузов и роскошный интерьер, отделанный кожей и деревом и дополненный дорогой мебелью.

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Внутри обустроены четыре спальных места: две кровати в отдельной спальне и еще две – раскладываются под потолком. Внутри установлены диваны и многочисленные шкафы разных размеров.

Кухня Mercedes Kabe Imperial i860 LQB включает плиту, духовку, холодильник и раковину. Передние сиденья можно развернуть к столу. Кроме того, обустроен санузел, а оснащение включает адаптивный круиз-контроль и мощный кондиционер. Питает электрооборудование мощная батарея на 92 А∙ч.

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