Mercedes Sprinter превратили в роскошный дом на колесах за $250 000 (видео)

Дом на колесах Kabe Imperial i860 LQB построен на шасси Mercedes Sprinter. Внутри обустроили роскошную спальню, кухню-гостинную и санузел.

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На выставке в Штутгарте шведская компания Kabe презентовала автодом Imperial i860 LQB. Он поступил в продажу по цене от 254 500 долларов. Обзор новинки появился на Youtube-канале блогера Алана Хита.

Передние сиденья можно развернуть На кухне установили плиту, холодильник и раковину

Дом на колесах Kabe Imperial i860 LQB построен на шасси Mercedes Sprinter, но является трехосным. Он достигает 8,8 м в длину и 2,3 м в ширину, а в движение его приводит 2,0-литровый 170-сильный турбодизель, работающий в паре с 9-ступенчатым автоматом.

В спальне установлены две кровати

Узнать в автодоме Mercedes Sprinter трудно, ведь у него полностью новый кузов и роскошный интерьер, отделанный кожей и деревом и дополненный дорогой мебелью.

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Внутри обустроены четыре спальных места: две кровати в отдельной спальне и еще две – раскладываются под потолком. Внутри установлены диваны и многочисленные шкафы разных размеров.

Кухня Mercedes Kabe Imperial i860 LQB включает плиту, духовку, холодильник и раковину. Передние сиденья можно развернуть к столу. Кроме того, обустроен санузел, а оснащение включает адаптивный круиз-контроль и мощный кондиционер. Питает электрооборудование мощная батарея на 92 А∙ч.

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