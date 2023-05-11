Броня, аптечка и герметичный салон: представлен самый экстремальный в мире автодом (фото)

Автодом Mammoth Overland ELE подготовлен к самым суровым условиям. Он снабжен сейфом для оружия, системами очистки воздуха и воды, а за доплату может быть бронирован.

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Американская компания Mammoth Overland представила нестандартный дом на колесах ELE. Он подготовлен к использованию в зонах боевых действий и стихийных бедствий. Об этом сообщает сайт Motor1.

Сзади раскладывается кухня Фото: Motor1.com

Прицеп-кемпер Mammoth Overland ELE имеет прочную конструкцию и подготовлен к бездорожью. На крыше предусмотрены крепления для аптечки, инструментов и прочего снаряжения. За доплату ему предлагают даже броню, защищающую от пуль. В салоне предусмотрен сейф для оружия, а диких зверей можно отогнать, распылив медвежий спрей.

В салоне установлен 32-дюймовый телевизор Фото: Motor1.com

Дом на колесах Mammoth Overland ELE выполнен герметичным внутри – его двери задраиваются подобно люкам подводных лодок. Установлены система очистки воздуха, кондиционер и 83-литровый бак с водой, снабженный технологией фильтрации.

Внутри установлены системы очистки воздуха и воды Фото: Motor1.com

Автодом снабжен четырьмя литий-железофосфатными батареями, обеспечивающими автономность на 20 часов. Зарядить их можно от солнечных панелей или от автомобиля при буксировке прицепа.

На крыше предусмотрено крепление для аптечки и другого снаряжения Фото: Motor1.com

В салоне установили 32-дюймовый телевизор, также проведен интернет Starlink. В задней части прицепа раскладывается кухня с раковиной и плитой.

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Автодом Mammoth Overland ELE стоит от 67 000 долларов. Еще в 25 000 долларов обойдется его бронирование.

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