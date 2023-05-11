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Авто

Броня, аптечка и герметичный салон: представлен самый экстремальный в мире автодом (фото)

Mammoth Overland ELE, дом на колесах, автодом Mammoth Overland
Фото: Motor1.com | Mammoth Overland ELE — дом на колесах для самых суровых условий

Автодом Mammoth Overland ELE подготовлен к самым суровым условиям. Он снабжен сейфом для оружия, системами очистки воздуха и воды, а за доплату может быть бронирован.

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Американская компания Mammoth Overland представила нестандартный дом на колесах ELE. Он подготовлен к использованию в зонах боевых действий и стихийных бедствий. Об этом сообщает сайт Motor1.

Mammoth Overland ELE, дом на колесах, автодом Mammoth Overland Fullscreen
Сзади раскладывается кухня
Фото: Motor1.com

Прицеп-кемпер Mammoth Overland ELE имеет прочную конструкцию и подготовлен к бездорожью. На крыше предусмотрены крепления для аптечки, инструментов и прочего снаряжения. За доплату ему предлагают даже броню, защищающую от пуль. В салоне предусмотрен сейф для оружия, а диких зверей можно отогнать, распылив медвежий спрей.

Mammoth Overland ELE, дом на колесах, автодом Mammoth Overland Fullscreen
В салоне установлен 32-дюймовый телевизор
Фото: Motor1.com

Дом на колесах Mammoth Overland ELE выполнен герметичным внутри – его двери задраиваются подобно люкам подводных лодок. Установлены система очистки воздуха, кондиционер и 83-литровый бак с водой, снабженный технологией фильтрации.

Mammoth Overland ELE, дом на колесах, автодом Mammoth Overland Fullscreen
Внутри установлены системы очистки воздуха и воды
Фото: Motor1.com

Автодом снабжен четырьмя литий-железофосфатными батареями, обеспечивающими автономность на 20 часов. Зарядить их можно от солнечных панелей или от автомобиля при буксировке прицепа.

Mammoth Overland ELE, дом на колесах, автодом Mammoth Overland Fullscreen
На крыше предусмотрено крепление для аптечки и другого снаряжения
Фото: Motor1.com

В салоне установили 32-дюймовый телевизор, также проведен интернет Starlink. В задней части прицепа раскладывается кухня с раковиной и плитой.

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Автодом Mammoth Overland ELE стоит от 67 000 долларов. Еще в 25 000 долларов обойдется его бронирование.

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