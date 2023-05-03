Электромобиль Tesla Model Y за $1100 превратили в оригинальный дом на колесах (видео)

В салоне Tesla Model Y смонтировали специальный модуль с раковиной и электроплитой. Он же выполняет роль кровати.

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Канадская компания Fruble выполнила нестандартный тюнинг Tesla Model Y. Электрический кроссовер переделали в дом на колесах. Новинке посвятили видео на Youtube-канале Living in a Tesla.

Ящики могут служить кроватью Фото: скриншот/YouTube Внутри модуля установлены электроплита и раковина Фото: скриншот/YouTube

Это первый автодом Tesla Model Y, поступивший в производство. Изначально такое авто построил для себя блогер Джимми Чонг. Его идея понравилась представителям Fruble: они усовершенствовали изобретение и запустили его в производство под названием Tesla Camper Kit. Продажи стартуют с июня, а стоимость такого аксессуара составляет 1100 долларов.

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Электромобиль Tesla Model Y получил специальный многофункциональный модуль, который быстро монтируется в салоне. При потребности его можно легко снять. Он лучше всего подходит для кемпинга на 1-2 дня.

Модуль состоит из нескольких деревянных ящиков. В них спрятаны раковина с баком для воды и электроплита, а также предусмотрены ниши для различной поклажи. Сами ящики выполняют и роль кровати – на них можно положить матрас или спальный мешок. Позже разработчики обещают добавить в набор новые функции.

Ранее Фокус сообщал, что аналогичный набор получил и бюджетный кроссовер Renault/Dacia Duster.

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