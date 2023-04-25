Mercedes Sprinter превратили в оригинальный автопоезд с жилым прицепом (фото)

Дом на колесах по дизайну напоминает Mercedes Sprinter. Внутри установлены раскладная кровать и мини-кухня, а за доплату доступны санузел и даже терраса.

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Американский производитель кемперов Chinook RV представил свою новую модель Trail Wagon. Этот прицеп-автодом предназначен специально для Mercedes-Benz Sprinter. Подробности новинки раскрыли на сайте производителя.

Кемпер напоминает Mercedes Sprinter по дизайну

Дом на колесах внешне очень напоминает Mercedes Sprinter. У него схожий силуэт, рельефные боковины и даже фирменная решетка радиатора сымитирована.

В основе прицепа лежит стальная рама, а кузовные панели выполнены из алюминия и стекловолокна. Автодом Chinook Trail Wagon утеплили пенополистиролом.

В салоне установлены большая раскладная кровать и мини-кухня

Разработчики постарались по максимуму использовать внутреннее пространство кемпера. Он получил двуспальную кровать, которую можно разложить с помощью электропривода, а также мини-кухню с плитой и раковиной.

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В качестве опций предлагают санузел, раскладную террасу, диодное освещение, телевизор и электропривод двери. Также можно заказать солнечные батареи на крышу, дополнительные аккумуляторы, камеру и даже лебедку. Кроме того, можно извлечь всю мебель и использовать автодом Chinook для перевозки мотоциклов или велосипедов.

За доплату доступна раскладная терраса

Цена Chinook Trail Wagon варьируется в зависимости от оснащения. Производитель сообщает, что в средней комплектации дом на колесах будет стоить около 60 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве заметили необычный грузовой автопоезд Mercedes Sprinter.

Также мы писали, что в Китае презентовали беспилотный дом на колесах.