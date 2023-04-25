Mercedes Sprinter перетворили на оригінальний автопоїзд із житловим причепом (фото)

Будинок на колесах дизайну нагадує Mercedes Sprinter. Усередині встановлені розкладне ліжко та мінікухня, а за доплату є санвузол і навіть тераса.

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Американський виробник кемперів Chinook RV представив свою нову модель Trail Wagon. Цей причіп-автобудинок призначений спеціально для Mercedes-Benz Sprinter. Деталі новинки розкрили на сайті виробника.

Кемпер нагадує Mercedes Sprinter за дизайном

Будинок на колесах зовні дуже нагадує Mercedes Sprinter. У нього схожий силует, рельєфні боковини і навіть фірмова решітка радіатора зімітована.

В основі причепа лежить сталева рама, а кузовні панелі виконані з алюмінію та скловолокна. Автобудинок Chinook Trail Wagon утеплили пінополістиролом.

У салоні встановлені велике розкладне ліжко та мінікухня

Розробники постаралися максимально використовувати внутрішній простір кемпера. Він отримав двоспальне ліжко, яке можна розкласти за допомогою електроприводу, а також мінікухню з плитою та раковиною.

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Як опції пропонують санвузол, розкладну терасу, діодне освітлення, телевізор і електропривод дверей. Також можна замовити сонячні батареї на дах, додаткові акумулятори, камеру та навіть лебідку. Крім того, можна витягти всі меблі та використовувати автобудинок Chinook для перевезення мотоциклів або велосипедів.

За доплату доступна розкладна тераса

Ціна Chinook Trail Wagon варіюється залежно від обладнання. Виробник повідомляє, що у середній комплектації будинок на колесах коштуватиме приблизно 60 000 доларів.

Раніше Фокус розповідав, що у Києві помітили незвичайний вантажний автопоїзд Mercedes Sprinter.

Також ми писали, що у Китаї презентували безпілотний будинок на колесах.