Китайці представили революційний автономний будинок на колесах (відео)
GAC Van Life виконаний у вигляді симетричної капсули зі світлодіодними фарами на всю ширину передньої частини кузова. Використовувати автопілот можна у будь-якій точці світу.
Китайський бренд GAC представив інноваційний концепт Van Life, який демонструє розвиток будинків на колесах. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Van Life є електричним автономним фургоном, який може перетворитися на кемпер. Також модель відрізняється великими колесами, які дозволяють впоратися із суворим бездоріжжям.
Концепт присвячений Тижню дизайну в Мілані 2023. Його розробили в Європейському центрі досліджень та розробок GAC.
Van Life виконаний у вигляді симетричної капсули зі світлодіодними фарами на всю ширину передньої частини кузова. На даху є чотири лідари, які необхідні для системи автономного водіння.
Використовувати автопілот можна у будь-якій точці світу. Для цього система орієнтується за розсташуванням зірок на небі.Важливо
В інтер'єрі розташовані два сидіння та величезний простір ззаду для багажу. Його можна перетворити на велику спальну зону.
У GAC не планують випускати серійну версію концепту у найближчому майбутньому. Проте, деякі напрацювання можуть з'явитися в нових автомобілях бренду.
Раніше Фокус розповів, що польська компанія 123Camp представила інноваційний продукт MiniB, який перетворює будь-який автомобіль на будинок на колесах.