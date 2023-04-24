Китайці представили революційний автономний будинок на колесах (відео)

GAC Van Life виконаний у вигляді симетричної капсули зі світлодіодними фарами на всю ширину передньої частини кузова. Використовувати автопілот можна у будь-якій точці світу.

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Китайський бренд GAC представив інноваційний концепт Van Life, який демонструє розвиток будинків на колесах. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Van Life є електричним автономним фургоном, який може перетворитися на кемпер. Також модель відрізняється великими колесами, які дозволяють впоратися із суворим бездоріжжям.

GAC Van Life може їздити бездоріжжям Фото: GAC

Концепт присвячений Тижню дизайну в Мілані 2023. Його розробили в Європейському центрі досліджень та розробок GAC.

У GAC Van Life передбачені лише одні двері Фото: GAC

Van Life виконаний у вигляді симетричної капсули зі світлодіодними фарами на всю ширину передньої частини кузова. На даху є чотири лідари, які необхідні для системи автономного водіння.

Використовувати автопілот можна у будь-якій точці світу. Для цього система орієнтується за розсташуванням зірок на небі.

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В інтер'єрі розташовані два сидіння та величезний простір ззаду для багажу. Його можна перетворити на велику спальну зону.

У GAC Van Life встановили два сидіння Фото: GAC

У GAC не планують випускати серійну версію концепту у найближчому майбутньому. Проте, деякі напрацювання можуть з'явитися в нових автомобілях бренду.

Раніше Фокус розповів, що польська компанія 123Camp представила інноваційний продукт MiniB, який перетворює будь-який автомобіль на будинок на колесах.