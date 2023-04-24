Китайцы представили революционный автономный дом на колесах (видео)

GAC Van Life выполнен в виде симметричной капсулы со светодиодными фарами во всю ширину передней части кузова. Использовать автопилот можно в любой точке мира.

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Китайский бренд GAC представил инновационный концепт Van Life, который демонстрирует развитие домов на колесах. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Van Life является электрическим автономным фургоном, который может превратиться в кемпер. Также модель отличается большими колесами, которые позволяют справиться с суровым бездорожьем.

GAC Van Life может ездить по бездорожью Фото: GAC

Концепт приурочен к Неделе дизайна в Милане 2023. Его разработали в Европейском центре исследований и разработок GAC.

В GAC Van Life предусмотрена только одна дверь Фото: GAC

Van Life выполнен в виде симметричной капсулы со светодиодными фарами во всю ширину передней части кузова. На крыше есть четыре лидара, которые необходимы для системы автономного вождения.

Использовать автопилот можно в любой точке мира. Для этого система ориентируется по положению звезд на небе.

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В интерьере расположены два сиденья и огромное пространство сзади для багажа. Его можно превратить в большую спальную зону.

В GAC Van Life установили два сиденья Фото: GAC

В GAC не планируют выпускать серийную версию концепта в ближайшем будущем. Тем не менее некоторые наработки могут появиться в новых автомобилях бренда.

Ранее Фокус рассказал, что польская компания 123Camp представила инновационный продукт MiniB, который превращает любой автомобиль в дом на колесах.