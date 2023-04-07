Китайцы представили роскошный гибридный минивэн с запасом хода 1000 км (фото)
GAC Trumpchi E9 получил стильный дизайн и богатое оснащение. Продажи модели в Китае начнутся уже с 18 апреля.
Китайский бренд GAC представил роскошный гибридный минивэн Trumpchi E9, который обладает огромным запасом хода. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
GAC Trumpchi E9 отличается стильным дизайном с необычной решеткой радиатора и большими передними фарами. Ходовые огни и поворотники имитируют "клыки".
Задние стойки минивэна окрашены в черный цвет, что создает ощущение подвесной крыши. Задние пассажирские двери отодвигаются назад для удобства посадки внутрь.
GAC Trumpchi E9 является Plug-in-гибридом, который оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Автомобиль получит новейшую аккумуляторную батарею собственной разработки GAC.
Запас хода на электротяге составит около 100 км по циклу WLTC. Общий запас хода превысит 1000 км. Минивэн будет расходовать менее 6 литров топлива на 100 км в смешанном цикле.Важно
В интерьере установлен большой центральный экран управления, соединенный с длинной центральной консолью. В качестве опции можно заказать золотистые декоративные полосы, которые будут украшать салон.
Цены на GAC Trumpchi E9 пока неизвестны. Продажи модели в Китае начнутся уже с 18 апреля.
Ранее Фокус рассказал, что китайский концерн GAC презентовал электрокар Aion Y Younger.