Китайцы представили роскошный гибридный минивэн с запасом хода 1000 км (фото)

GAC Trumpchi E9 получил стильный дизайн и богатое оснащение. Продажи модели в Китае начнутся уже с 18 апреля.

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Китайский бренд GAC представил роскошный гибридный минивэн Trumpchi E9, который обладает огромным запасом хода. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

GAC Trumpchi E9 отличается стильным дизайном с необычной решеткой радиатора и большими передними фарами. Ходовые огни и поворотники имитируют "клыки".

Задние стойки минивэна окрашены в черный цвет, что создает ощущение подвесной крыши. Задние пассажирские двери отодвигаются назад для удобства посадки внутрь.

Задние фонари соединены светодиодной полосой Фото: autohome.com.cn

GAC Trumpchi E9 является Plug-in-гибридом, который оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Автомобиль получит новейшую аккумуляторную батарею собственной разработки GAC.

Запас хода на электротяге составит около 100 км по циклу WLTC. Общий запас хода превысит 1000 км. Минивэн будет расходовать менее 6 литров топлива на 100 км в смешанном цикле.

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В интерьере установлен большой центральный экран управления, соединенный с длинной центральной консолью. В качестве опции можно заказать золотистые декоративные полосы, которые будут украшать салон.

GAC Trumpchi E9 получит современный интерьер Фото: autohome.com.cn

Цены на GAC Trumpchi E9 пока неизвестны. Продажи модели в Китае начнутся уже с 18 апреля.

Ранее Фокус рассказал, что китайский концерн GAC презентовал электрокар Aion Y Younger.