Китайці представили розкішний гібридний мінівен із запасом ходу 1000 км (фото)

GAC Trumpchi E9 отримав стильний дизайн та багате оснащення. Продажі моделі в Китаї розпочнуться вже з 18 квітня.

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Китайський бренд GAC представив розкішний гібридний мінівен Trumpchi E9, який має величезний запас ходу. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

GAC Trumpchi E9 відрізняється стильним дизайном з незвичайною решіткою радіатора та великими передніми фарами. Ходові вогні та поворотники імітують "ікла".

Задні стійки мінівена пофарбовані в чорний колір, що створює відчуття підвісного даху. Задні пасажирські двері відсуваються назад для зручності посадки всередину.

Задні ліхтарі з'єднані світлодіодною смугою Фото: autohome.com.cn

GAC Trumpchi E9 є Plug-in-гібридом, який оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном та електромотором. Автомобіль отримає нову акумуляторну батарею власної розробки GAC.

Запас ходу на електротязі становитиме близько 100 км за циклом WLTC. Загальний запас ходу перевищить 1000 км. Мінівен витрачатиме менше ніж 6 літрів палива на 100 км у змішаному циклі.

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В інтер'єрі встановлений великий центральний екран, з'єднаний з довгою центральною консоллю. Як опцію можна замовити золотисті декоративні смуги, які прикрашатимуть салон.

GAC Trumpchi E9 отримає сучасний інтер'єр Фото: autohome.com.cn

Ціни на GAC Trumpchi E9 поки що невідомі. Продажі моделі в Китаї розпочнуться вже з 18 квітня.

Раніше Фокус розповів, що китайський концерн GAC презентував електрокар Aion Y Younger.