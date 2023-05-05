На продажу выставили уникальный дом на колесах Mercedes для сурового бездорожья (фото)

Старый грузовик Mercedes-Benz Unimog U1300L превратили в практичный дом на колесах. Его высокий клиренс позволяет проехать где угодно.

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На аукцион Bring a Trailer выставили необычный дом на колесах на базе грузовика Mercedes-Benz Unimog U1300L. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Mercedes-Benz Unimog выпускается с 1945 года и был создан для того, чтобы помочь восстановить Германию после Второй мировой войны. Такие грузовики выпускаются до сих пор.

На продажу выставили Mercedes-Benz Unimog U1300L 1987 года выпуска. Его превратили в практичный дом на колесах, который готов к суровому бездорожью.

Грузовик модернизировала пара женатых аэрокосмических инженеров. Они создали продуманную жилую зону, в которой есть все необходимое для жизни.

В жилой зоне есть все необходимое для жизни Фото: Bring a Trailer

В жилой зоне используется звукопоглощающий материал, которая улучшает внутреннюю шумоизоляцию. На крыше есть дополнительный багажник для инструментов.

В доме на колесах можно найти плиту, холодильник, раковину, компостный туалет, запас пресной воды и солнечные батареи мощностью 600 Вт. Для сна предусмотрен матрас из пены с эффектом памяти размером 48 на 75 дюймов.

На кухне есть плита и раковина Фото: Bring a Trailer Для сна предусмотрен матрас из пены Фото: Bring a Trailer

Под капотом установлен 6,0-литровый рядный шестицилиндровый турбодизель. Он позволяет разгоняться тяжелому грузовику до 100 км/ч.

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Торги за Mercedes-Benz Unimog U1300L заканчиваются через три дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет $125 000.

Ранее Фокус писал, что новозеландская компания Bubble Caravans выпускает компактные и практичные дома на колесах с необычным дизайном.