Старый товарный вагон превратили в оригинальный дом на колесах (видео)
Списанный железнодорожный вагон поставили на грузовое шасси. Внутри появились кухня, гостиная, спальня и санузел.
По дорогам Великобритании ездит необычный дом на колесах. В его основе лежат грузовик DAF и старый железнодорожный вагон для перевозки скота. Автодому посвятили видео на Youtube-канале канала Channel 4.
Дом на колесах построил британец Саймон для своей матери после смерти отца. Работы начались в 2019 году и продлилсь год. Автодом назвали Queenie.
Списанный товарный вагон Саймон приобрел на свалке всего за 150 фунтов стерлингов ($189). Его установили на шасси 18-тонного DAF, причем при желании жилой модуль можно снять и поместить, например, на катер.
Интерьер автодома отделан деревом. Внутри появились гостиная с угловым диваном и кухня с газовой плитой, холодильником и раковиной. Также обустроен с санузел с оригинальной ванной, созданной из старой дубовой бочки для виски.Важно
В Queenie есть и второй этаж – обустроена специальная антресоль со спальным местом. Обогревается дом на колесах печкой-буржуйкой, также установлен 650-литровый бак для воды.
Автодом Queenie используется для путешествий во время праздников и отпуска. Он уже стал своего рода звездой среди британских любителей кемпинга.
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