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Авто

Старий товарний вагон перетворили на оригінальний дім на колесах (відео)

будинок на колесах, автобудинок, вантажний вагон, товарний вагон
Фото: скріншот/YouTube | Автобудинок побудований на шасі вантажівки DAF

Списаний залізничний вагон поставили на вантажне шасі. Усередині з'явилися кухня, вітальня, спальня та санвузол.

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По дорогах Великобританії їздить незвичайний будинок на колесах. В його основі лежать вантажівка DAF та старий залізничний вагон для перевезення худоби. Автодому присвятили відео на Youtube каналі каналу Channel 4.

дім на колесах, автодім, вантажний вагон, товарний вагон Fullscreen
Житловий модуль виготовлений зі старого товарного вагона
Фото: скріншот/YouTube

Дім на колесах збудував британець Саймон для своєї матері після смерті батька. Роботи розпочалися у 2019 році та тривав рік. Автобудинок назвали Queenie.

дім на колесах, автобудинок, вантажний вагон, товарний вагон Fullscreen
На кухні встановлені раковина, плита та холодильник
Фото: скріншот/YouTube

Списаний товарний вагон Саймон придбав на сміттєзвалищі лише за 150 фунтів стерлінгів ($189). Його встановили на шасі 18-тонного DAF, причому за бажання житловий модуль можна зняти і помістити, наприклад, на катер.

будинок на колесах, автобудинок, вантажний вагон, товарний вагон Fullscreen
Ліжко розташоване на антресолі
Фото: скріншот/YouTube
будинок на колесах, автобудинок, вантажний вагон, товарний вагон Fullscreen
Ванну зробили із старої дубової бочки для віскі
Фото: скріншот/YouTube

Інтер'єр автобудинку оздоблений деревом. Усередині з'явилися вітальня з кутовим диваном та кухня з газовою плитою, холодильником та раковиною. Також оснащений санвузол з оригінальною ванною, створеною зі старої дубової бочки для віскі.

Важливо
Представлено бюджетний пристрій, який перетворює автомобіль на будинок на колесах (фото)
Представлено бюджетний пристрій, який перетворює автомобіль на будинок на колесах (фото)

У Queenie є і другий поверх — облаштована спеціальна антресоль зі спальним місцем. Обігрівається будинок на колесах пічкою-буржуйкою, також встановлений 650-літровий бак для води.

Автобудинок Queenie використовується для подорожей під час свят та відпустки. Він уже став своєрідною зіркою серед британських любителів кемпінгу.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes Sprinter перетворили на автопоїзд із житловим причепом.

Також ми писали про оригінальний автономний будинок на колесах.