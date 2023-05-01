Старий товарний вагон перетворили на оригінальний дім на колесах (відео)
Списаний залізничний вагон поставили на вантажне шасі. Усередині з'явилися кухня, вітальня, спальня та санвузол.
По дорогах Великобританії їздить незвичайний будинок на колесах. В його основі лежать вантажівка DAF та старий залізничний вагон для перевезення худоби. Автодому присвятили відео на Youtube каналі каналу Channel 4.
Дім на колесах збудував британець Саймон для своєї матері після смерті батька. Роботи розпочалися у 2019 році та тривав рік. Автобудинок назвали Queenie.
Списаний товарний вагон Саймон придбав на сміттєзвалищі лише за 150 фунтів стерлінгів ($189). Його встановили на шасі 18-тонного DAF, причому за бажання житловий модуль можна зняти і помістити, наприклад, на катер.
Інтер'єр автобудинку оздоблений деревом. Усередині з'явилися вітальня з кутовим диваном та кухня з газовою плитою, холодильником та раковиною. Також оснащений санвузол з оригінальною ванною, створеною зі старої дубової бочки для віскі.Важливо
У Queenie є і другий поверх — облаштована спеціальна антресоль зі спальним місцем. Обігрівається будинок на колесах пічкою-буржуйкою, також встановлений 650-літровий бак для води.
Автобудинок Queenie використовується для подорожей під час свят та відпустки. Він уже став своєрідною зіркою серед британських любителів кемпінгу.
Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes Sprinter перетворили на автопоїзд із житловим причепом.
Також ми писали про оригінальний автономний будинок на колесах.