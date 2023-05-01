Старий товарний вагон перетворили на оригінальний дім на колесах (відео)

Списаний залізничний вагон поставили на вантажне шасі. Усередині з'явилися кухня, вітальня, спальня та санвузол.

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По дорогах Великобританії їздить незвичайний будинок на колесах. В його основі лежать вантажівка DAF та старий залізничний вагон для перевезення худоби. Автодому присвятили відео на Youtube каналі каналу Channel 4.

Житловий модуль виготовлений зі старого товарного вагона Фото: скріншот/YouTube

Дім на колесах збудував британець Саймон для своєї матері після смерті батька. Роботи розпочалися у 2019 році та тривав рік. Автобудинок назвали Queenie.

На кухні встановлені раковина, плита та холодильник Фото: скріншот/YouTube

Списаний товарний вагон Саймон придбав на сміттєзвалищі лише за 150 фунтів стерлінгів ($189). Його встановили на шасі 18-тонного DAF, причому за бажання житловий модуль можна зняти і помістити, наприклад, на катер.

Ліжко розташоване на антресолі Фото: скріншот/YouTube Ванну зробили із старої дубової бочки для віскі Фото: скріншот/YouTube

Інтер'єр автобудинку оздоблений деревом. Усередині з'явилися вітальня з кутовим диваном та кухня з газовою плитою, холодильником та раковиною. Також оснащений санвузол з оригінальною ванною, створеною зі старої дубової бочки для віскі.

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У Queenie є і другий поверх — облаштована спеціальна антресоль зі спальним місцем. Обігрівається будинок на колесах пічкою-буржуйкою, також встановлений 650-літровий бак для води.

Автобудинок Queenie використовується для подорожей під час свят та відпустки. Він уже став своєрідною зіркою серед британських любителів кемпінгу.

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