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Старый вертолет превратили в оригинальный дом на колесах (фото)

вертолет дом на колесах, дом на колесах, Aerospatiale SA 330 Puma, вертолет Puma
Фото: Carakoom | Списанный Aerospatiale SA 330 Puma стал основой для прицепа-кемпера

Фюзеляж вертолета Aerospatiale SA 330 Puma установили на двухосный прицеп. В его кабине обустроили спальню, кухню и санузел.

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Старому вертолету Aerospatiale SA 330 Puma нашли оригинальное применение. Он превратился в необычный дом на колесах, названный Helicamper. Об это сообщает сайт Carakoom.

дом на колесах, Aerospatiale SA 330 Puma, вертолет Puma Fullscreen
Дом на колесах построили бывшие служащие береговой охраны США
Фото: Carakoom

Вертолет Aerospatiale SA 330 Puma был выпущен в 1978 году и эксплуатировался в Германии, Румынии и Афганистане. В 2020 году его списали и выставили на продажу и объявление увидели супруги Блэйк Моррис и Мэгги Мортон из США.

дом на колесах, Aerospatiale SA 330 Puma, вертолет Puma Fullscreen
В спальне разместили широкую кровать
Фото: Carakoom

Ранее они служили в береговой охране и решили купить вертолет Puma себе, чтобы переделать его в прицеп-автодом. Работы над проектом Helicamper заняли два года и суммарно длилилсь 900 часов.

дом на колесах, Aerospatiale SA 330 Puma, вертолет Puma Fullscreen
Интерьер вертолета отделан деревом

Фюзеляж вертолета установили на двухосный прицеп и отделали внутри дерева. Кабину пилотов оставили без изменений – по мнению Блэйка Морриса, это отличное место для утреннего кофе. При этом рычаги управления вертолета превратили в держатели для полотенец.

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Внутри Helicamper оборудовали спальню с широкой кроватью и телевизором, а также кухню с плитой, раковиной и холодильником и гостиную, в которой можно разложить дополнительное спальное место.

дом на колесах, Aerospatiale SA 330 Puma, вертолет Puma Fullscreen
Стол можно сложить и превратить в кровать
Фото: Carakoom
дом на колесах, Aerospatiale SA 330 Puma, вертолет Puma Fullscreen
Фото: Carakoom

Обеденный стол украсили значками, монетами и даже кусками лопастей вертолета. Санузел отгородили дверью из туалета старого самолета. Также установлены кондиционер и мощная аудиосистема.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes Sprinter превратили в роскошный дом на колесах за $250 000.

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