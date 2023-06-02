Старое 31-летнее купе BMW ушло с молотка по цене нового Гелендвагена (фото)

Автомобиль получил множество доработок, в том числе и новый двигатель от BMW M5 E39. Интерьер авто также был полностью переделан, чтобы соответствовать экстерьеру.

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На аукционе Bring a Trailer продали уникальное купе BMW 850i 1992 года с тюнингом от ателье Renner Projekts. За спорткар выручили $227 000 — как за новый Mercedes-AMG G63. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот BMW 850i был модифицирован в 2018 году. Доработки включают изменения внешнего вида, а также внутренний тюнинг.

Автомобиль окрашен в бронзовый металлик. Бампера и боковые зеркала заднего вида были взяты от модели BMW 850CSi. Также на авто установили люк с электроприводом, противотуманные фары и значки с логотипом Renner Projekts.

Кузов купе окрашен в бронзовый металлик Фото: Bring a Trailer

Внешний вид дополняют новые 18-дюймовые колесные диски AL13. Они обуты в шины Michelin Pilot Sport 4S размером 235/40 спереди и 285/35 сзади. Клиренс стал ниже благодаря пружинам H&R и амортизаторам Bilstein.

В интерьере появились передние сиденья с электроприводом. Они выполнены из желтой кожи с зелеными акцентами. Из этого же материала изготовлена обшивка приборной панели и центральной консоли.

Большая часть салона выполнена из желтой кожи Фото: Bring a Trailer

Под капотом расположен 4,9-литровый двигатель S62 V8 от BMW M5 E39. Заводская версия мотора выдает мощность 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

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Автомобиль имеет отличное состояние, но на переднем бампере присутствует несколько царапин. Тахометр показывает пробег 61 155 км, но в отчете Carfax отмечается несоответствие.

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