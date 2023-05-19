Культовый спорткар Nissan из фильма "Форсаж" ушел с молотка за рекордные $1,3 млн (фото)
Nissan Skyline GT-R из фильма "Форсаж 4" установил новый рекорд для модели, проданной на открытом аукционе. Спорткар отличается эксклюзивным обвесом и доработанным 550-сильным двигателем.
На аукционе Bonhams продали спорткар Nissan Skyline GT-R (R34) 2000 года выпуска, которым управлял ныне покойный актер Пол Уокер в фильме "Форсаж 4". Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Nissan Skyline GT-R ушел с молотка за рекордные 1,357 миллиона долларов. Это удивительно, поскольку этот автомобиль не является редкой модификацией и был доработан ателье Kaizo Industries специально для фильма.
По слухам, студия Universal перед съемками "Форсажа 4" позволила Полу Уокеру модифицировать Nissan Skyline GT-R, так как он посчитает нужным. Он решил добавить спорткару интеркулер Turbonetics, тормоза Rotora и выхлопную систему Nismo NE-1.
Под капотом спорткара расположен 2,6-литровый турбированный двигатель RB26DETT, который после доработок выдает 550 л.с. мощности. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 4 секунд.Важно
После съемок фильма "Форсаж 4" автомобиль был конфискован правительством США. После этого авто экспортировали в Германию, где оно хранилось многие годы.
Ранее Фокус писал, что в США на аукцион выставили Nissan Skyline GT-R V-Spec (R34) 1999 года выпуска.