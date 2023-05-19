Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Культовый спорткар Nissan из фильма "Форсаж" ушел с молотка за рекордные $1,3 млн (фото)

Nissan, Nissan Skyline, Nissan Skyline GT-R, Форсаж, Фильмы, Аукцион, Рекорд, Цена, Фото, Пол Уокер, Кино
Фото: bonhams.com | Nissan Skyline GT-R принимал участие в съемках фильма "Форсаж 4"

Nissan Skyline GT-R из фильма "Форсаж 4" установил новый рекорд для модели, проданной на открытом аукционе. Спорткар отличается эксклюзивным обвесом и доработанным 550-сильным двигателем.

Related video

На аукционе Bonhams продали спорткар Nissan Skyline GT-R (R34) 2000 года выпуска, которым управлял ныне покойный актер Пол Уокер в фильме "Форсаж 4". Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Nissan Skyline GT-R ушел с молотка за рекордные 1,357 миллиона долларов. Это удивительно, поскольку этот автомобиль не является редкой модификацией и был доработан ателье Kaizo Industries специально для фильма.

Nissan Skyline GT-R Форсаж Fullscreen
Nissan Skyline GT-R обладает отличным состоянием
Фото: bonhams.com

По слухам, студия Universal перед съемками "Форсажа 4" позволила Полу Уокеру модифицировать Nissan Skyline GT-R, так как он посчитает нужным. Он решил добавить спорткару интеркулер Turbonetics, тормоза Rotora и выхлопную систему Nismo NE-1.

Nissan Skyline GT-R Форсаж Fullscreen
В интерьере также есть несколько модификаций
Фото: bonhams.com

Под капотом спорткара расположен 2,6-литровый турбированный двигатель RB26DETT, который после доработок выдает 550 л.с. мощности. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 4 секунд.

Важно
Редкий коллекционный спорткар Nissan пострадал от российского обстрела Хмельницкого (фото)
Редкий коллекционный спорткар Nissan пострадал от российского обстрела Хмельницкого (фото)

После съемок фильма "Форсаж 4" автомобиль был конфискован правительством США. После этого авто экспортировали в Германию, где оно хранилось многие годы.

Ранее Фокус писал, что в США на аукцион выставили Nissan Skyline GT-R V-Spec (R34) 1999 года выпуска.