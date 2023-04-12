На аукцион выставят культовый спорткар Nissan из фильма "Форсаж" (фото)

Выставленный на аукцион Nissan Skyline GT-R был нелегально ввезен в США. Автомобиль продадут на аукционе в Брюсселе.

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На аукцион Bonhams выставят спортивное купе Nissan Skyline GT-R (R34), на котором в фильме "Форсаж 4" ездил ныне покойный актер Пол Уокер. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.

Этот Nissan Skyline GT-R был сильно модернизирован для съемок в фильме. При этом были учтены все пожелания Пола Уокера.

Тюнинг включает передний интеркулер Turbonetics, выхлопную систему NISMO NE-1 и тормозную систему Rotora. Также автомобиль получил новый кузовной обвес в стиле версии Nismo Z-Tune.

Nissan Skyline GT-R получил новый кузовной обвес Фото: bonhams.com

Под капотом расположен 2,6-литровый турбированный двигатель RB26DETT, который выдает мощность 550 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач Getrag.

Двигатель после модернизации выдает мощность 550 л.с. Фото: bonhams.com

После съемок в фильме "Форсаж" этот Nissan Skyline GT-R был конфискован правительством США, так как эта модель считается нелегальной в стране. Помимо этого импортер Kaizo Industries доставил автомобиль в Штаты необычным способом — кузов и двигатель авто находились раздельно, после чего их соединили.

После длительных судебных разбирательств Nissan Skyline GT-R все же согласились сохранить. Спорткар экспортировали в Германию, где и принадлежал нынешнему владельцу.

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Торги за культовый спорткар пройдут с 28 апреля по 5 мая в Брюсселе. Принять участие могут только те, кто прошел расширенную программу проверки предложений Bonhams.

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