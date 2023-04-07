На продажу выставили один из 20 эксклюзивных суперкаров Lamborghini (фото)

Редкий суперкар стоит более миллиона долларов, а его дизайн стал прообразом для модели Aventador. Выставленный на аукцион Lamborghini Reventon является пятым из 20 выпущенных купе.

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На аукцион Bring a Trailer выставили эксклюзивный суперкар Lamborghini Reventon, который был выпущен ограниченным тиражом в 20 экземпляров. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Lamborghini Reventon выпускался с 2008 по 2009 год и является модификацией модели Murcielago LP640. Суперкар отличается полностью карбоновым кузовом и множеством доработок.

Дизайн Reventon стал прообразом для флагманского суперкара Aventador, который появился на три года позже. Все автомобили были окрашены в серый матовый цвет Grigio Reventón.

Выставленный на аукцион Lamborghini Reventon является пятым из 20 выпущенных купе. Это единственный экземпляр, доставленный новым в Канаду.

В 2023 году автомобиль выкупил новый владелец и импортировал в США. Пробег суперкара составляет всего 735 км.

Lamborghini Reventon отличается дизайном, вдохновленным авиацией. Также суперкар получил фирменные "гильотинные" двери.

Сзади суперкара установлен активный спойлер Фото: Bring a Trailer

Сзади по центру расположены выхлопные патрубки и большой диффузор. Для увеличения прижимной силы суперкар получил активный спойлер.

Lamborghini Reventon оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 650 л.с. и 660 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Интерьер выполнен из черной кожи и зеленой алькантары с перфорацией. Также многие детали салона выполнены из углеродного волокна.

В интерьере многие детали выполнены из зеленой алькантары Фото: Bring a Trailer

Внутри можно найти несколько TFT-дисплеев, которые выполняют роль приборной панели и экрана информационно-развлекательной системы. Их нельзя было встретить в Murcielago LP640.

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Торги за Lamborghini Reventon заканчиваются через пять дней. Максимальная ставка за лот уже достигла $1 450 000.

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