Из гаража шейха: на аукцион выставили самый необычный Mini в истории (фото)

Тюнинг Mini 1000 HLE выполнили по заказу шейха из Саудовской Аравии. У автомобиля странный дизайн передней части и очень роскошный салон.

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В Великобритании на аукцион Bonhams выставлен Mini 1000 HLE 1984 года. За миниатюрный автомобиль планируют выручить от 60 000 до 80 000 фунтов стерлингов ($74 000 – 99 000). Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

Авто существует в единственном экземпляре Фото: bonhams.com

Столь высокая цена обусловлена уникальностью авто – такой Mini существует в одном-единственном экземпляре. Его построили в ателье Tickford, которое специализируется на создании особых Aston Martin. Заказчиком выступил шейх из Саудовской Аравии.

Салон отделан кожей и деревом Фото: bonhams.com

Тюнинг Mini оказался весьма основательным. Автомобиль получил нетипичные прямоугольные фары, а вместо решетки радиатора у него пластиковая заглушка. Также появился аэродинамический обвес, а крышу отделали кожзаменителем.

А вот в отделке салона Mini использована натуральная кожа. На передней панели присутствуют вставки из дерева. К тому же, установлены спортивные передние сиденья Recaro и акустическая система Clarion.

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Примечательно, что тюнинг Mini не затронул его двигатель. Под капотом установлена 1,0-литровая четверка мощностью всего 41 л. с. Максимальная скорость составляет 132 км/ч.

Под капотом установлен скромный 41-сильный мотор Фото: bonhams.com

Mini 1000 HLE от Tickford хорошо сохранился, ведь его мало эксплуатировали. Пробег авто составляет всего 13 045 км.

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