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Авто

Новый Mini Cooper 2024 полностью рассекретили до премьеры (фото)

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Фото: Motor1.com | Mini Cooper заметили во время рекламной фотосессии

В объектив папарацци попал электромобиль Mini Cooper. Хэтчбек предложат в версиях на 184 и 218 л. с., а его запас хода достигнет 400 км.

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В Лос-Анджелесе сфотографировали Mini Cooper нового поколения. Автомобиль засветился во время рекламной фотосессии, а вот его презентация состоится только под конец нынешнего года. Об этом сообщает сайт Motor1.

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На фото попала электрическая версия модели
Фото: Motor1.com

Новый Mini 2024 года сохраняет знакомый силуэт с короткими свесами кузова. В то же время фирменные круглые фары стали крупнее, а, фонари, наоборот, компактнее по размерам. Дверные ручки сделали утопленными по примеру современных BMW.

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На фото попал электромобиль Mini Cooper E – об этом свидетельствует пластиковая заглушка на месте решетки радиатора. Его производство начнется в Китае с апреля 2024 года.

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Фонари хэтчбека стали компактнее
Фото: Motor1.com

Известно, что электрокар Mini Cooper E предложат в двух версиях. Начальный вариант сохранит 184-сильный мотор нынешней модели и получит батарею на 40 кВт∙ч, а его запас хода составит 320 км. Mini Cooper SE оснастят мотором на 218 л. с. и батареей емкостью 54 кВт∙ч, позволяющей проехать 400 км без подзарядки. На фото попала более мощная модификация.

Новый Mini Cooper станет одной из трех электрических моделей, которые представят в ближайшее время. Два других электрокара будут кроссоверами.

Также Фокус сообщал, что BYD показали недорогой электромобиль по цене Renault Logan с запасом хода 400 км.