Новий Mini Cooper 2024 повністю розсекретили до прем'єри (фото)

У об'єктив папараці потрапив електромобіль Mini Cooper. Хетчбек запропонують у версіях на 184 та 218 к. с., а його запас ходу досягне 400 км.

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У Лос-Анджелесі сфотографували Mini Cooper нового покоління. Автомобіль засвітився під час рекламної фотосесії, а ось його презентація відбудеться лише під кінець цього року. Про це повідомляє сайт Motor1.

На фото потрапила електрична версія моделі Фото: Motor1.com

Новий Mini 2024 зберігає знайомий силует з короткими звисами кузова. У той же час фірмові круглі фари стали більшими, а ліхтарі, навпаки, компактніші за розмірами. Дверні ручки зробили втопленими за прикладом сучасних BMW.

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На фото потрапив електромобіль Mini Cooper E – про це свідчить пластикова заглушка на місці радіатора. Його виробництво розпочнеться у Китаї з квітня 2024 року.

Ліхтарі хетчбека стали компактнішими Фото: Motor1.com

Відомо, що електрокар Mini Cooper E запропонують у двох версіях. Початковий варіант збереже 184-сильний двигун нинішньої моделі і отримає батарею на 40 кВт∙год, а його запас ходу складе 320 км. Mini Cooper SE оснастять двигуном на 218 к. с. та батареєю ємністю 54 кВт∙год, що дозволяє проїхати 400 км без підзарядки. На фото потрапила потужніша модифікація.

Новий Mini Cooper стане однією з трьох електричних моделей, які представлять найближчим часом. Два інші електрокари будуть кросоверами.

Також Фокус повідомляв, що BYD показали недорогий електромобіль за ціною Renault Logan із запасом ходу 400 км.