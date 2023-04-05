З гаража шейха: на аукціон виставили найнезвичайніший Mini в історії (фото)

Тюнінг Mini 1000 HLE виконали на замовлення шейха із Саудівської Аравії. У автомобіля дивний дизайн передньої частини та дуже розкішний салон.

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У Великій Британії на аукціон Bonhams виставлений Mini 1000 HLE 1984 року. За мініатюрний автомобіль планують отримати від 60 000 до 80 000 фунтів стерлінгів ($74 000 – 99 000). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

Авто існує в єдиному екземплярі Фото: bonhams.com

Настільки висока ціна обумовлена унікальністю авто – такий Mini існує в одному-єдиному екземплярі. Його побудували в ательє Tickford, яке спеціалізується на створенні спеціальних Aston Martin. Замовником виступив шейх із Саудівської Аравії.

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: bonhams.com

Тюнінг Mini виявився дуже ґрунтовним. Автомобіль отримав нетипові прямокутні фари, а замість грат радіатора у нього пластикова заглушка. Також з'явився аеродинамічний обвіс, а дах обробили шкірозамінником.

А ось в обробці салону Mini використано натуральну шкіру. На передній панелі є вставки з дерева. До того ж, встановлені спортивні передні сидіння Recaro та акустична система Clarion.

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Примітно, що тюнінг Mini не торкнувся його двигуна. Під капотом встановлено 1,0-літрову четвірку потужністю всього 41 к. с. Максимальна швидкість становить 132 км/год.

Під капотом встановлений скромний 41-сильний двигун Фото: bonhams.com

Mini 1000 HLE від Tickford добре зберігся, адже його мало експлуатували. Пробіг авто становить лише 13 045 км.

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