На продаж виставили один з 20 ексклюзивних суперкарів Lamborghini (фото)
Рідкісний суперкар коштує понад мільйон доларів, а його дизайн став натхненням для моделі Aventador. Виставлений на аукціон Lamborghini Reventon є п'ятим з 20 випущених купе.
На аукціон Bring a Trailer виставили ексклюзивний суперкар Lamborghini Reventon, який був випущений обмеженим тиражем у 20 екземплярів. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому.
Lamborghini Reventon випускався з 2008 до 2009 року і є модифікацією моделі Murcielago LP640. Суперкар відрізняється повністю карбоновим кузовом та безліччю доробок.
Дизайн Reventon став натхненням для флагманського суперкара Aventador, який з'явився на три роки пізніше. Всі автомобілі були пофарбовані у сірий матовий колір Grigio Reventón.
Виставлений на аукціон Lamborghini Reventon є п'ятим з 20 випущених купе. Це єдиний екземпляр, доставлений новим до Канади.
У 2023 році автомобіль викупив новий власник та імпортував у США. Пробіг суперкара складає всього 735 км.
Lamborghini Reventon відрізняється дизайном, натхненним авіацією. Також суперкар отримав фірмові "гільйотинні" двері.
Ззаду по центру розташовані вихлопні патрубки та великий дифузор. Для збільшення притискної сили суперкар отримав активний спойлер.
Lamborghini Reventon оснащений 6,5-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 650 к.с. і 660 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,4 секунди, а максимальна швидкість становить 340 км/год.
Інтер'єр виконаний з чорної шкіри та зеленої алькантари з перфорацією. Також багато деталей салону виконані з вуглецевого волокна.
Усередині можна знайти кілька TFT-дисплеїв, які виконують роль панелі приладів і екрану інформаційно-розважальної системи. Їх не можна було зустріти у Murcielago LP640.Важливо
Торги за Lamborghini Reventon закінчуються за п'ять днів. Максимальна ставка за лот вже досягла 1 450 000 доларів.
Раніше Фокус писав, що у Великій Британії на аукціон виставлений незвичайний Mini 1000 HLE 1984 року.