На продаж виставили один з 20 ексклюзивних суперкарів Lamborghini (фото)

Рідкісний суперкар коштує понад мільйон доларів, а його дизайн став натхненням для моделі Aventador. Виставлений на аукціон Lamborghini Reventon є п'ятим з 20 випущених купе.

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На аукціон Bring a Trailer виставили ексклюзивний суперкар Lamborghini Reventon, який був випущений обмеженим тиражем у 20 екземплярів. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому.

Lamborghini Reventon випускався з 2008 до 2009 року і є модифікацією моделі Murcielago LP640. Суперкар відрізняється повністю карбоновим кузовом та безліччю доробок.

Дизайн Reventon став натхненням для флагманського суперкара Aventador, який з'явився на три роки пізніше. Всі автомобілі були пофарбовані у сірий матовий колір Grigio Reventón.

Виставлений на аукціон Lamborghini Reventon є п'ятим з 20 випущених купе. Це єдиний екземпляр, доставлений новим до Канади.

У 2023 році автомобіль викупив новий власник та імпортував у США. Пробіг суперкара складає всього 735 км.

Lamborghini Reventon відрізняється дизайном, натхненним авіацією. Також суперкар отримав фірмові "гільйотинні" двері.

Позаду суперкара встановлено активний спойлер Фото: Bring a Trailer

Ззаду по центру розташовані вихлопні патрубки та великий дифузор. Для збільшення притискної сили суперкар отримав активний спойлер.

Lamborghini Reventon оснащений 6,5-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 650 к.с. і 660 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,4 секунди, а максимальна швидкість становить 340 км/год.

Інтер'єр виконаний з чорної шкіри та зеленої алькантари з перфорацією. Також багато деталей салону виконані з вуглецевого волокна.

В інтер'єрі більшість деталей виконані з зеленої алькантари. Фото: Bring a Trailer

Усередині можна знайти кілька TFT-дисплеїв, які виконують роль панелі приладів і екрану інформаційно-розважальної системи. Їх не можна було зустріти у Murcielago LP640.

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Торги за Lamborghini Reventon закінчуються за п'ять днів. Максимальна ставка за лот вже досягла 1 450 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що у Великій Британії на аукціон виставлений незвичайний Mini 1000 HLE 1984 року.