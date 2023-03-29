Справжній звір: на аукціоні продають найекстремальніший британський суперкар 2000-х (фото)
TVR Cerbera Speed 12 був найшвидшим британським суперкаром свого часу. Дорожня версія лише трохи відрізняється від трекового боліда.
На аукціон Silverstone Auctions виставили єдиний у світі суперкар TVR Cerbera Speed 12, допущений для доріг загального користування. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.
TVR Cerbera Speed 12 побудований на базі стандартної моделі спорткара Cerbera та отримав безліч доробок. Трековий суперкар проєктували як найшвидший болід для гоночного класу FIA-GT1, але згодом він перестав відповідати регламенту.
Автомобіль відрізняється агресивним зовнішнім виглядом. По всьому кузову можна знайти безліч повітрозабірників, а на кришці багажника розташоване величезне антикрило.
Щоб відкрити капот, необхідно зняти всю передню панель. Під ним розташована головна перевага суперкара — його двигун.
TVR Cerbera Speed 12 оснащується величезним 7,7-літровим двигуном V12 потужністю 841 к.с. і крутним моментом 881 Нм. Вага авто становить лише 950 кг, а розгін від 0 до 100 км/год займає 3 секунди. Суперкар може розвивати швидкість до 340 км/год.
В інтер'єрі знаходиться тільки все необхідне. Усередині встановлені два сидіння з вуглецевого волокна та каркас безпеки. Прилади складаються з аналогового тахометра та цифрового дисплея під ним.
Виставлений на продаж TVR Cerbera Speed 12 є єдиним випущеним дорожнім суперкаром цієї моделі. Його збудували у 2003 році.Важливо
Торги за дорожній TVR Cerbera Speed 12 пройдуть 20 травня. Прогнозована ціна суперкара складає 1 млн доларів.
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