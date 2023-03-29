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Авто

Справжній звір: на аукціоні продають найекстремальніший британський суперкар 2000-х (фото)

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Фото: Silverstone Auctions | Дорожня версія TVR Cerbera Speed 12 була випущена в єдиному екземплярі

TVR Cerbera Speed ​​12 був найшвидшим британським суперкаром свого часу. Дорожня версія лише трохи відрізняється від трекового боліда.

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На аукціон Silverstone Auctions виставили єдиний у світі суперкар TVR Cerbera Speed ​​12, допущений для доріг загального користування. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

TVR Cerbera Speed ​​12 побудований на базі стандартної моделі спорткара Cerbera та отримав безліч доробок. Трековий суперкар проєктували як найшвидший болід для гоночного класу FIA-GT1, але згодом він перестав відповідати регламенту.

Автомобіль відрізняється агресивним зовнішнім виглядом. По всьому кузову можна знайти безліч повітрозабірників, а на кришці багажника розташоване величезне антикрило.

TVR Cerbera Speed 12 Fullscreen
Масивне антикрило притискає задню частину авто до землі
Фото: Silverstone Auctions

Щоб відкрити капот, необхідно зняти всю передню панель. Під ним розташована головна перевага суперкара — його двигун.

TVR Cerbera Speed ​​12 оснащується величезним 7,7-літровим двигуном V12 потужністю 841 к.с. і крутним моментом 881 Нм. Вага авто становить лише 950 кг, а розгін від 0 до 100 км/год займає 3 секунди. Суперкар може розвивати швидкість до 340 км/год.

TVR Cerbera Speed 12 Fullscreen
Під капотом розташований величезний 7,7-літровий двигун V12
Фото: Silverstone Auctions

В інтер'єрі знаходиться тільки все необхідне. Усередині встановлені два сидіння з вуглецевого волокна та каркас безпеки. Прилади складаються з аналогового тахометра та цифрового дисплея під ним.

TVR Cerbera Speed 12 Fullscreen
Інтер'єр спроєктований так, щоб нічого не відволікало водія від їзди
Фото: Silverstone Auctions

Виставлений на продаж TVR Cerbera Speed ​​12 є єдиним випущеним дорожнім суперкаром цієї моделі. Його збудували у 2003 році.

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Торги за дорожній TVR Cerbera Speed ​​12 пройдуть 20 травня. Прогнозована ціна суперкара складає 1 млн доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що у США на аукціон виставили незвичайний Chevrolet Camaro 1968 року.