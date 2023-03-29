Настоящий зверь: на аукционе продают самый экстремальный британский суперкар 2000-х (фото)

TVR Cerbera Speed ​​12 был самым быстрым британским суперкаром своего времени. Дорожная версия лишь незначительно отличается от трекового болида.

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На аукцион Silverstone Auctions выставили единственный в мире суперкар TVR Cerbera Speed ​​12, допущенный для дорог общего пользования. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

TVR Cerbera Speed ​​12 построен на базе стандартной модели спорткара Cerbera и получил множество доработок. Трековый суперкар проектировали как самый быстрый болид для гоночного класса FIA-GT1, но со временем он перестал соответствовать регламенту.

Автомобиль отличается агрессивным внешним видом. По всему кузову можно найти множество воздухозаборников, а на крышке багажника расположено огромное антикрыло.

Массивное антикрыло прижимает заднюю часть авто к земле Фото: Silverstone Auctions

Чтобы открыть капот, нужно снять всю переднюю панель. Под ним расположено главное достоинство суперкара — его двигатель.

TVR Cerbera Speed ​​12 оснащается огромным 7,7-литровым двигателем V12 мощностью 841 л.с. и крутящим моментом 881 Нм. Вес авто составляет всего 950 кг, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3 секунды. Суперкар может развивать скорость до 340 км/ч.

Под капотом расположен огромный 7,7-литровый двигатель V12 Фото: Silverstone Auctions

В интерьере находится только все самое необходимое. Внутри установлены два сиденья из углеродного волокна и каркас безопасности. Приборы включают аналоговый тахометр и цифровой дисплей под ним.

Интерьер спроектирован так, чтобы ничего не отвлекало водителя от езды Фото: Silverstone Auctions

Выставленный на продажу TVR Cerbera Speed ​​12 является единственным выпущенным дорожным суперкаром этой модели. Его построили в 2003 году.

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Торги за дорожный TVR Cerbera Speed ​​12 пройдут 20 мая. Прогнозируемая цена суперкара составляет 1 млн долларов.

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