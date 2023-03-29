Настоящий зверь: на аукционе продают самый экстремальный британский суперкар 2000-х (фото)
TVR Cerbera Speed 12 был самым быстрым британским суперкаром своего времени. Дорожная версия лишь незначительно отличается от трекового болида.
На аукцион Silverstone Auctions выставили единственный в мире суперкар TVR Cerbera Speed 12, допущенный для дорог общего пользования. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.
TVR Cerbera Speed 12 построен на базе стандартной модели спорткара Cerbera и получил множество доработок. Трековый суперкар проектировали как самый быстрый болид для гоночного класса FIA-GT1, но со временем он перестал соответствовать регламенту.
Автомобиль отличается агрессивным внешним видом. По всему кузову можно найти множество воздухозаборников, а на крышке багажника расположено огромное антикрыло.
Чтобы открыть капот, нужно снять всю переднюю панель. Под ним расположено главное достоинство суперкара — его двигатель.
TVR Cerbera Speed 12 оснащается огромным 7,7-литровым двигателем V12 мощностью 841 л.с. и крутящим моментом 881 Нм. Вес авто составляет всего 950 кг, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3 секунды. Суперкар может развивать скорость до 340 км/ч.
В интерьере находится только все самое необходимое. Внутри установлены два сиденья из углеродного волокна и каркас безопасности. Приборы включают аналоговый тахометр и цифровой дисплей под ним.
Выставленный на продажу TVR Cerbera Speed 12 является единственным выпущенным дорожным суперкаром этой модели. Его построили в 2003 году.Важно
Торги за дорожный TVR Cerbera Speed 12 пройдут 20 мая. Прогнозируемая цена суперкара составляет 1 млн долларов.
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