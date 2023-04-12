На аукціон виставлять культовий спорткар Nissan із фільму "Форсаж" (фото)
Виставлений на аукціон Nissan Skyline GT-R був нелегально ввезений до США. Автомобіль продадуть на аукціоні у Брюсселі.
На аукціон Bonhams виставлять спортивне купе Nissan Skyline GT-R (R34), на якому у фільмі "Форсаж 4" їздив нині покійний актор Пол Вокер. Про це повідомили на сайті аукціонного дому.
Цей Nissan Skyline GT-R був дуже модернізований для зйомок у фільмі. При цьому було враховано всі побажання Пола Вокера.
Тюнінг включає передній інтеркулер Turbonetics, вихлопну систему NISMO NE-1 та гальмівну систему Rotora. Також автомобіль отримав новий кузовний обвіс у стилі версії Nismo Z-Tune.
Під капотом розташований 2,6-літровий турбований двигун RB26DETT, який видає потужність 550 к.с. Він працює в парі із шестиступінчастою механічною коробкою перемикання передач Getrag.
Після зйомок у фільмі "Форсаж" цей Nissan Skyline GT-R був конфіскований урядом США, оскільки модель вважається нелегальною в країні. Крім того, імпортер Kaizo Industries доставив автомобіль до Штатів незвичайним способом — кузов і двигун авто знаходилися окремо, після чого їх з'єднали.
Після тривалих судових розглядів Nissan Skyline GT-R все ж таки погодилися зберегти. Спорткар експортували до Німеччини, де він належав нинішньому власнику.Важливо
Торги за культовий спорткар пройдуть з 28 квітня по 5 травня у Брюсселі. Взяти участь можуть лише ті, хто пройшов розширену програму перевірки пропозицій Bonhams.
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