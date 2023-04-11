На аукціон виставили найшвидший і найрідкісніший Lexus в історії (фото)
Суперкар має відмінний стан і невеликий пробіг. Кузов авто пофарбоване в яскраво-червоний колір Absolutely Red, а інтер'єр виконаний із чорної шкіри.
На аукціон Bring a Trailer виставили рідкісний суперкар Lexus LFA 2012 випуску з невеликим пробігом. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.
На продаж виставили 173-й Lexus LFA з 500 екземплярів. Він пофарбований у яскраво-червоний колір Absolutely Red.
Відмінною рисою дизайну моделі є потрійні вихлопні патрубки ззаду. Над вихлопною системою працювали інженери Yamaha, які забезпечили неймовірне звучання для суперкара.
Позаду встановлено активне антикрило. Воно притискає задню частину авто до дороги на високій швидкості.
На Lexus LFA встановлені 20-дюймові колісні диски BBS у кольорі Dark Premium Metallic. Вони взуті в шини Michelin Pilot Sport 4S розміром 265/35 спереду й 305/30 ззаду.
Суперкар чудово зберігся та має пробіг усього 6276 км. Комплектація включає оздоблення інтер'єру чорною шкірою з червоними контрастними елементами та сидіння з електроприводом. До списку оснащення входять аудіосистема Mark Levinson, супутникова навігація та підтримка Bluetooth.
Lexus LFA оснащений атмосферним 4,8-літровим двигуном V10 потужністю 560 к.с. і 480 Нм крутного моменту. Він працює в парі зі шестиступінчастою секвентальною коробкою передач.Важливо
Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,7 секунди, а максимальна швидкість становить 326 км/год. Чверть милі суперкар проїжджає за 11,6 секунди.
Торги за Lexus LFA закінчуються за два дні. Наразі максимальна ставка за лот становить $675 000.
Раніше Фокус розповів, що на аукціон виставили ексклюзивний суперкар Lamborghini Reventon, який був випущений обмеженим тиражем у 20 екземплярів.