На аукціон виставили найшвидший і найрідкісніший Lexus в історії (фото)

Суперкар має відмінний стан і невеликий пробіг. Кузов авто пофарбоване в яскраво-червоний колір Absolutely Red, а інтер'єр виконаний із чорної шкіри.

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На аукціон Bring a Trailer виставили рідкісний суперкар Lexus LFA 2012 випуску з невеликим пробігом. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

На продаж виставили 173-й Lexus LFA з 500 екземплярів. Він пофарбований у яскраво-червоний колір Absolutely Red.

Відмінною рисою дизайну моделі є потрійні вихлопні патрубки ззаду. Над вихлопною системою працювали інженери Yamaha, які забезпечили неймовірне звучання для суперкара.

Над вихлопною системою Lexus LFA працювали інженери Yamaha Фото: Bring a Trailer

Позаду встановлено активне антикрило. Воно притискає задню частину авто до дороги на високій швидкості.

На Lexus LFA встановлені 20-дюймові колісні диски BBS у кольорі Dark Premium Metallic. Вони взуті в шини Michelin Pilot Sport 4S розміром 265/35 спереду й 305/30 ззаду.

Суперкар чудово зберігся та має пробіг усього 6276 км. Комплектація включає оздоблення інтер'єру чорною шкірою з червоними контрастними елементами та сидіння з електроприводом. До списку оснащення входять аудіосистема Mark Levinson, супутникова навігація та підтримка Bluetooth.

Інтер'єр суперкара виконаний із чорної шкіри Фото: Bring a Trailer

Lexus LFA оснащений атмосферним 4,8-літровим двигуном V10 потужністю 560 к.с. і 480 Нм крутного моменту. Він працює в парі зі шестиступінчастою секвентальною коробкою передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,7 секунди, а максимальна швидкість становить 326 км/год. Чверть милі суперкар проїжджає за 11,6 секунди.

Торги за Lexus LFA закінчуються за два дні. Наразі максимальна ставка за лот становить $675 000.

Раніше Фокус розповів, що на аукціон виставили ексклюзивний суперкар Lamborghini Reventon, який був випущений обмеженим тиражем у 20 екземплярів.