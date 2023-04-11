На аукцион выставили самый быстрый и редкий Lexus в истории (фото)

Суперкар имеет отличное состояние и небольшой пробег. Кузов авто окрашен в ярко-красный цвет Absolutely Red, а интерьер выполнен из черной кожи.

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На аукцион Bring a Trailer выставили редкий суперкар Lexus LFA 2012 года выпуска с небольшим пробегом. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

На продажу выставили 173-й выпущенный Lexus LFA из 500 экземпляров. Он окрашен в ярко-красный цвет Absolutely Red.

Отличительной чертой дизайна модели являются тройные выхлопные патрубки сзади. Над выхлопной системой работали инженеры Yamaha, которые обеспечили суперкару невероятное звучание.

Над выхлопной системой Lexus LFA работали инженеры Yamaha Фото: Bring a Trailer

Сзади установлено активное антикрыло. Оно прижимает заднюю часть авто к дороге на высокой скорости.

На Lexus LFA установлены 20-дюймовые колесные диски BBS в цвете Dark Premium Metallic. Они обуты в шины Michelin Pilot Sport 4S размером 265/35 спереди и 305/30 сзади.

Суперкар отлично сохранился и имеет пробег всего 6276 км. Комплектация включает отделку интерьера черной кожей с красной контрастной строчкой и сиденья с электроприводом. В список оснащения входят аудиосистема Mark Levinson, спутниковая навигация и поддержка Bluetooth.

Интерьер суперкара выполнен из черной кожи Фото: Bring a Trailer

Lexus LFA оснащен атмосферным 4,8-литровым двигателем V10 мощностью 560 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 326 км/ч. Четверть мили суперкар проезжает за 11,6 секунды.

Торги за Lexus LFA заканчиваются через два дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет $675 000.

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