Самый быстрый и эксклюзивный Lexus в истории выставили на продажу (фото)

Выставленный на аукцион суперкар Lexus LFA имеет пробег 11 265 км. Звучание его атмосферного двигателя V10 напоминает гоночный болид "Формулы-1".

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На аукцион RM Sotheby's выставили эксклюзивный суперкар Lexus LFA. Всего было выпущено только 500 экземпляров. Подробности об авто рассказали на сайте Autoevolution.

Lexus LFA разрабатывался еще с начала 2000-х. Суперкар должен был отобразить все достижения и наработки бренда.

Суперкар создали совместно с компанией Yamaha, которая подарила модели самый выразительный звук выхлопа двигателя V10 в истории автомобилестроения. Теперь Lexus LFA является желанным объектом коллекционирования среди автолюбителей.

[ + – ] Двигатель Lexus LFA разработан совместно с Yamaha Фото: RM Sotheby's

Атмосферный 4,8-литровый двигатель V10 выдает мощность 552 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Отсечка мотора находится на 9500 об/мин.

Lexus LFA изначально планировали изготовить из алюминия, но позже решили использовать более легкий углепластик. Это позволило снизить вес авто до 1450 кг.

Суперкар разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3.7 секунды. Максимальная скорость составляет 326 км/ч.

[ + – ] Lexus LFA можно было существенно кастомизировать, поэтому каждый из 500 суперкаров уникален Фото: RM Sotheby's

Также Lexus LFA отличался своей персонализацией. По словам компании, клиенты могли заказать суперкар в 30 млрд вариантах конфигурации.

Выставленный на аукцион суперкар выпущен в 2012 году для рынка США и выкрашен в красный цвет Absolutely Red. Это 75-й авто из 500 изготовленных.

[ + – ] Выставленный на аукцион Lexus LFA имеет черный интерьер с контрастными красными сидениями Фото: RM Sotheby's

Этот Lexus LFA имеет черный интерьер с контрастными красными сидениями. На руле и центральной консоли есть вставки из анодированного серебра и глянцевые элементы из углеродного волокна.

Данный LFA принадлежал исключительно дилерам Lexus. Поэтому он отличается качественным техническим обслуживанием и отлично сохранился. Суперкар за все время проехал только 11 265 км.

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Торги за Lexus LFA пройдут 26 января 2023 года. Его планируют продать по цене от 700 000 до 800 000 долларов. В комплекте с суперкаром идут скульптура с лазерной гравировкой, автомобильный чехол и оригинальная наклейка на окно.

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