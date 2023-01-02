Самый быстрый и эксклюзивный Lexus в истории выставили на продажу (фото)
Выставленный на аукцион суперкар Lexus LFA имеет пробег 11 265 км. Звучание его атмосферного двигателя V10 напоминает гоночный болид "Формулы-1".
На аукцион RM Sotheby's выставили эксклюзивный суперкар Lexus LFA. Всего было выпущено только 500 экземпляров. Подробности об авто рассказали на сайте Autoevolution.
Lexus LFA разрабатывался еще с начала 2000-х. Суперкар должен был отобразить все достижения и наработки бренда.
Суперкар создали совместно с компанией Yamaha, которая подарила модели самый выразительный звук выхлопа двигателя V10 в истории автомобилестроения. Теперь Lexus LFA является желанным объектом коллекционирования среди автолюбителей.
Атмосферный 4,8-литровый двигатель V10 выдает мощность 552 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Отсечка мотора находится на 9500 об/мин.
Lexus LFA изначально планировали изготовить из алюминия, но позже решили использовать более легкий углепластик. Это позволило снизить вес авто до 1450 кг.
Суперкар разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3.7 секунды. Максимальная скорость составляет 326 км/ч.
Также Lexus LFA отличался своей персонализацией. По словам компании, клиенты могли заказать суперкар в 30 млрд вариантах конфигурации.
Выставленный на аукцион суперкар выпущен в 2012 году для рынка США и выкрашен в красный цвет Absolutely Red. Это 75-й авто из 500 изготовленных.
Этот Lexus LFA имеет черный интерьер с контрастными красными сидениями. На руле и центральной консоли есть вставки из анодированного серебра и глянцевые элементы из углеродного волокна.
Данный LFA принадлежал исключительно дилерам Lexus. Поэтому он отличается качественным техническим обслуживанием и отлично сохранился. Суперкар за все время проехал только 11 265 км.Важно
Торги за Lexus LFA пройдут 26 января 2023 года. Его планируют продать по цене от 700 000 до 800 000 долларов. В комплекте с суперкаром идут скульптура с лазерной гравировкой, автомобильный чехол и оригинальная наклейка на окно.
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