Уникальный Porsche с мотором от "Жука" продадут на аукционе за $4 миллиона (фото)

Всего выпустили только шесть одноместных спорткаров Porsche 718 RSK. Этот автомобиль выигрывал гонки в Бельгии и Конго.

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В США на аукцион Mecum выставили Porsche 718 RSK 1959 года. За старинный спорткар планируют выручить около 4 миллионов долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] Спорткар отметился победами в гонках в Бельгии и Конго Фото: Mecum

Porsche 718 RSK сейчас очень ценится коллекционерами, ведь это одна из самых ранних гоночных моделей немецкой марки. Всего выпущено только 34 этих авто, но лишь шесть из них были одноместными и этот Porsche – один из них.

[ + – ] Автомобиль разгоняется до 250 км/ч Фото: Mecum

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Спорткар Porsche 718 RSK оснащен небольшим оппозитным двигателем объемом 1,6 л от "Жука" Volkswagen Beetle с увеличенной до 150 л. с. мощностью. Это не так уж и много даже по меркам 50-х, но поскольку масса авто с алюминиевым кузовом составляет всего 570 кг, то оно способно развить 250 км/ч.

[ + – ] Всего выпустили только шесть одноместных Porsche 718 RSK Фото: Mecum

Автомобиль построили для бельгийского гонщика Кристиана Гутальса. За рулем Porsche он добыл несколько побед в горных гонках Бельгии, а также в Гран-при Леопольдвилля в Конго.

[ + – ] Оппозитный двигатель знаком по Volkswagen Beetle Фото: Mecum

В 1964 году Porsche сменил владельца и переехал в США. Автомобиль прошел полную реставрацию и выглядит отлично. Мало того, сейчас он активно участвует в различных ретро-ралли – за последние годы он заявился в 100 подобных гонок.

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