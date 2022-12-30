Унікальний Porsche з двигуном від "Жука" продадуть на аукціоні за $4 мільйони (фото)

Усього випустили лише шість одномісних спорткарів Porsche 718 RSK. Цей автомобіль вигравав перегони у Бельгії та Конго.

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У США на аукціон Mecum виставили Porsche 718 RSK 1959 року. За старовинний спорткар планують отримати близько 4 мільйонів доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Спорткар відзначився перемогами у перегонах у Бельгії та Конго Фото: Mecum

Porsche 718 RSK зараз дуже цінують колекціонери, адже це одна з ранніх перегонових моделей німецької марки. Всього випущено лише 34 цих авто, але лише шість із них були одномісними і цей Porsche — один із них.

[ + – ] Автомобіль розганяється до 250 км/год Фото: Mecum

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Спорткар Porsche 718 RSK оснащений невеликим опозитним двигуном об'ємом 1,6 л від "Жука" Volkswagen Beetle зі збільшеною до 150 к. с. потужністю. Це не так багато навіть за мірками 50-х, але оскільки маса авто з алюмінієвим кузовом становить всього 570 кг, то воно здатне розвинути 250 км/год.

[ + – ] Всього випустили лише шість одномісних Porsche 718 RSK Фото: Mecum

Автомобіль збудували для бельгійського перегонника Крістіана Гутальса. За кермом Porsche він здобув кілька перемог у гірських перегонах Бельгії, а також у Гран-прі Леопольдвіля в Конго.

[ + – ] Опозитний двигун знайомий по Volkswagen Beetle Фото: Mecum

У 1964 році Porsche змінив власника та переїхав до США. Автомобіль пройшов повну реставрацію і виглядає чудово. Мало того, зараз він бере активну участь у різних ретро-ралі — за останні роки він заявився в 100 подібних гонок.

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