Единственный в мире суперкар McLaren выставили на аукцион (фото)

Этот XP Home Victory Edition отличается от других моделей McLaren Senna уникальным оформлением кузова и интерьера. Суперкар посвятили первой победе Айртона Сенны в "Формуле-1" на его домашней гонке в Интерлагосе.

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На аукцион выставили единственный в мире McLaren Senna XP Home Victory Edition. Он посвящен легендарному гонщику Формулы-1 Айртону Сенне. Подробности о суперкаре рассказали на сайте аукционного дома Bring a Trailer.

Senna XP Home Victory Edition построен McLaren Special Operations совместно с McLaren Beverly Hills. Он является одним из трех авто из серии, посвященной карьере Айртона Сенны. Сперва это был предсерийный прототип суперкара, после чего его полностью перестроили.

[ + – ] XP Home Victory Edition отличается от других McLaren Senna уникальным оформлением Фото: Bring a Trailer

Этот XP Home Victory Edition отличается от других моделей McLaren Senna зелеными и желтыми акцентами на кузове, которые символизируют флаг Бразилии. Он также украшен копией бразильского флага на заднем крыле и отмечает первую победу Айртона Сенны в Формуле-1 на его домашней гонке в Интерлагосе в 1991 году.

[ + – ] На сиденьях McLaren Senna XP Home Victory Edition изображен флаг Бразилии Фото: Bring a Trailer

В интерьере также есть несколько уникальных штрихов. Среди них зеленые карбоновые элементы, сиденья зеленого цвета и кожаная обивка с контрастной желтой строчкой. В оснащение входят система push-to-drink, аудиосистема Bowers & Wilkins с семью динамиками и рулевое колесо со вставками из зеленого углеволокна.

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McLaren Senna оснащен 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выдает мощность 800 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 335 км/ч. Весит трековый суперкар всего 1198 кг.

Пробег суперкара составляет всего 732 км. Торги заканчиваются через 9 дней. Цена за лот уже превысила миллион долларов.

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