Единственный в мире суперкар McLaren выставили на аукцион (фото)
Этот XP Home Victory Edition отличается от других моделей McLaren Senna уникальным оформлением кузова и интерьера. Суперкар посвятили первой победе Айртона Сенны в "Формуле-1" на его домашней гонке в Интерлагосе.
На аукцион выставили единственный в мире McLaren Senna XP Home Victory Edition. Он посвящен легендарному гонщику Формулы-1 Айртону Сенне. Подробности о суперкаре рассказали на сайте аукционного дома Bring a Trailer.
Senna XP Home Victory Edition построен McLaren Special Operations совместно с McLaren Beverly Hills. Он является одним из трех авто из серии, посвященной карьере Айртона Сенны. Сперва это был предсерийный прототип суперкара, после чего его полностью перестроили.
Этот XP Home Victory Edition отличается от других моделей McLaren Senna зелеными и желтыми акцентами на кузове, которые символизируют флаг Бразилии. Он также украшен копией бразильского флага на заднем крыле и отмечает первую победу Айртона Сенны в Формуле-1 на его домашней гонке в Интерлагосе в 1991 году.
В интерьере также есть несколько уникальных штрихов. Среди них зеленые карбоновые элементы, сиденья зеленого цвета и кожаная обивка с контрастной желтой строчкой. В оснащение входят система push-to-drink, аудиосистема Bowers & Wilkins с семью динамиками и рулевое колесо со вставками из зеленого углеволокна.Важно
McLaren Senna оснащен 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выдает мощность 800 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 335 км/ч. Весит трековый суперкар всего 1198 кг.
Пробег суперкара составляет всего 732 км. Торги заканчиваются через 9 дней. Цена за лот уже превысила миллион долларов.
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