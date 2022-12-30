Єдиний у світі суперкар McLaren виставили на аукціон (фото)

Цей XP Home Victory Edition відрізняється від інших моделей McLaren Senna унікальним оформленням кузова та інтер'єру. Суперкар присвятили першій перемозі Айртона Сенна у "Формулі-1" на його домашній гонці в Інтерлагосі.

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На аукціон виставили єдиний у світі McLaren Senna XP Home Victory Edition. Він присвячений легендарному гонщику Формули-1 Айртону Сенні. Подробиці про суперкар розповіли на сайті аукціонного будинку Bring a Trailer.

Senna XP Home Victory Edition побудований McLaren Special Operations спільно з McLaren Beverly Hills. Він є одним із трьох авто серії, присвяченої кар'єрі Айртона Сенні. Спочатку це був передсерійний прототип суперкара, після чого його повністю перебудували.

[ + – ] XP Home Victory Edition відрізняється від інших McLaren Senna унікальним оформленням Фото: Bring a Trailer

Цей XP Home Victory Edition відрізняється від інших моделей McLaren Senna зеленими та жовтими акцентами на кузові, що символізують прапор Бразилії. Він також прикрашений копією бразильського прапора на задньому крилі та відзначає першу перемогу Айртона Сенні у Формулі-1 на його домашній гонці в Інтерлагосі у 1991 році.

[ + – ] На сидіннях McLaren Senna XP Home Victory Edition зображено прапор Бразилії Фото: Bring a Trailer

В інтер'єрі також є кілька унікальних штрихів. Серед них зелені карбонові елементи, сидіння зеленого кольору та шкіряна оббивка з контрастним жовтим рядком. В оснащення входять система push-to-drink, аудіосистема Bowers & Wilkins із сімома динаміками та рульове колесо зі вставками із зеленого вуглеволокна.

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McLaren Senna оснащений 4-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, що видає потужність 800 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,8 секунди, а максимальна швидкість становить 335 км/год. Важить трековий суперкар лише 1198 кг.

Пробіг суперкара складає всього 732 км. Торги закінчуються за 9 днів. Ціна за лот уже перевищила мільйон доларів.

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