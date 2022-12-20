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Авто

На аукціоні продають ексклюзивний суперкар McLaren з оздобленням із золота (фото)

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Усього випустили лише сім прототипів McLaren Speedtail

Загалом у світі існує лише сім McLaren Speedtail XP. Суперкар, виставлений на продаж, відрізняється глянсовою чорною обробкою, яка включає справжній 24-каратний золотий пил.

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McLaren створив 10 екземплярів Speedtail XP, які використовувалися для випробувань, із них залишилося лише 7 після того, як 3 авто утилізували для відповідності федеральним стандартам. Останній створений тестовий зразок виставили на аукціоні duPont Registry.

Вставки із золота розташовані по всьому кузову суперкара Fullscreen
Вставки із золота розташовані по всьому кузову суперкара

McLaren Automotive створив 106 стандартних суперкарів Speedtail. Сім експериментальних тестових авто XP є ще бажанішими для колекціонерів.

Цей McLaren Speedtail XP має золоті акценти на кузові, які контрастують із чорним забарвленням. Логотип виготовлений із цільного очищеного 24-каратного золота й має зареєстрований знак монетного двору, що гарантує його справжність.

McLaren Speedtail XP здатний розвинути понад 400 км/год Fullscreen
McLaren Speedtail XP здатний розвинути понад 400 км/год

Під капотом McLaren Speedtail XP розташована гібридна силова установка. Основний 4,0-літровий двигун V8 із подвійним турбонаддувом доповнений батареєю, запозиченою в підрозділу McLaren Formula E. Ця зв'язка видає 1035 к.с. і 848 Нм крутного моменту.

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Суперкар розганяється від 0 до 100 км/год лише за 2,9 секунди. Максимальна швидкість становить 403 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні за рекордну суму продали ексклюзивний Porsche 911 S 2.4 Targa 1972 року.