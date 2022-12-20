На аукціоні продають ексклюзивний суперкар McLaren з оздобленням із золота (фото)

Загалом у світі існує лише сім McLaren Speedtail XP. Суперкар, виставлений на продаж, відрізняється глянсовою чорною обробкою, яка включає справжній 24-каратний золотий пил.

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McLaren створив 10 екземплярів Speedtail XP, які використовувалися для випробувань, із них залишилося лише 7 після того, як 3 авто утилізували для відповідності федеральним стандартам. Останній створений тестовий зразок виставили на аукціоні duPont Registry.

[ + – ] Вставки із золота розташовані по всьому кузову суперкара

McLaren Automotive створив 106 стандартних суперкарів Speedtail. Сім експериментальних тестових авто XP є ще бажанішими для колекціонерів.

Цей McLaren Speedtail XP має золоті акценти на кузові, які контрастують із чорним забарвленням. Логотип виготовлений із цільного очищеного 24-каратного золота й має зареєстрований знак монетного двору, що гарантує його справжність.

[ + – ] McLaren Speedtail XP здатний розвинути понад 400 км/год

Під капотом McLaren Speedtail XP розташована гібридна силова установка. Основний 4,0-літровий двигун V8 із подвійним турбонаддувом доповнений батареєю, запозиченою в підрозділу McLaren Formula E. Ця зв'язка видає 1035 к.с. і 848 Нм крутного моменту.

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Суперкар розганяється від 0 до 100 км/год лише за 2,9 секунди. Максимальна швидкість становить 403 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні за рекордну суму продали ексклюзивний Porsche 911 S 2.4 Targa 1972 року.