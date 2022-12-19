Старий 57-річний Ford продадуть за ціною нового суперкара (фото)
У 1965 році випущено лише 562 Ford Mustang у тюнінгу від Shelby. Спортивна модель оснащена 306-сильним двигуном і розвиває 217 км/год.
У США на аукціоні Mecum виставлений Ford Mustang 1965 року. За нього планують отримати від 450 000 до 500 000 доларів. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.
Класичні Ford Mustang першого покоління, звичайно, цінуються колекціонерами, але зазвичай коштують до 100 000 доларів. Втім, саме цей автомобіль особливий — це дуже рідкісний заряджений варіант Shelby GT350.
Відомий техаський гонщик та конструктор Керрол Шелбі почав робити тюнінг Ford Mustang саме з 1965 року. Перший Shelby GT350 розійшовся тиражем всього в 562 екземпляри і зараз ці авто на вагу золота.
Ford Mustang Shelby GT350 оснащений доопрацьованим 4,7-літровим V8 зі збільшеною до 306 к. с. потужністю. З 4-ступінчастою механічною КПП він розганяється до 100 км/год за 6,5 секунди і розвиває 217 км/год.Важливо
Крім того, доопрацьовано ходову та гальму авто, а за рахунок склопластикового капота та відмови від задніх сидінь масу знизили до 1268 кг.
Саме цей автомобіль зберігся в повністю оригінальному стані, а нещодавно пройшов невелику реставрацію. На кришці його бардачка красується автограф Керролла Шелбі.
Раніше Фокус розповідав, що виявлено ще дорожчий Ford Mustang 60-х. Він коштує не менше мільйона доларів.