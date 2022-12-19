Старий 57-річний Ford продадуть за ціною нового суперкара (фото)

У 1965 році випущено лише 562 Ford Mustang у тюнінгу від Shelby. Спортивна модель оснащена 306-сильним двигуном і розвиває 217 км/год.

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У США на аукціоні Mecum виставлений Ford Mustang 1965 року. За нього планують отримати від 450 000 до 500 000 доларів. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

[ + – ] Всього випущено лише 562 Shelby GT350

Класичні Ford Mustang першого покоління, звичайно, цінуються колекціонерами, але зазвичай коштують до 100 000 доларів. Втім, саме цей автомобіль особливий — це дуже рідкісний заряджений варіант Shelby GT350.

Відомий техаський гонщик та конструктор Керрол Шелбі почав робити тюнінг Ford Mustang саме з 1965 року. Перший Shelby GT350 розійшовся тиражем всього в 562 екземпляри і зараз ці авто на вагу золота.

[ + – ] Під капотом встановлений 306-сильний V8

Ford Mustang Shelby GT350 оснащений доопрацьованим 4,7-літровим V8 зі збільшеною до 306 к. с. потужністю. З 4-ступінчастою механічною КПП він розганяється до 100 км/год за 6,5 секунди і розвиває 217 км/год.

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Крім того, доопрацьовано ходову та гальму авто, а за рахунок склопластикового капота та відмови від задніх сидінь масу знизили до 1268 кг.

[ + – ] Салон прикрашений автографом Керолла Шелбі

Саме цей автомобіль зберігся в повністю оригінальному стані, а нещодавно пройшов невелику реставрацію. На кришці його бардачка красується автограф Керролла Шелбі.

Раніше Фокус розповідав, що виявлено ще дорожчий Ford Mustang 60-х. Він коштує не менше мільйона доларів.